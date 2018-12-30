مدرب منتخب الجزائر: أتمنى ألا تقام أمم إفريقيا 2019 في مصر

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 22:33

كتب : محرر FilGoal.com

أمم إفريقيا

يتمنى جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر إقامة كأس الأمم الإفريقية 2019 في جنوب إفريقيا بدلا من مصر.

وقال مدرب منتخب الجزائر: "الظروف المناخية ستكون صعبة للغاية في مصر وهذا لن يساعدنا".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة النهار الجزائرية "الحرارة في مصر مرتفعة للغاية وهذا لن يساعدنا على اللعب على عكس جنوب إفريقيا".

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وتابع "أتمنى أن تقام البطولة في جنوب إفريقيا بدلا من مصر".

وتتنافس مصر مع جنوب إفريقيا على استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن البلد المنظم الجديد للبطولة خلفا للكاميرون خلال حفل اختيار أفضل لاعب إفريقي في شهر يناير المقبل.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

يذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة أمم إفريقيا 4 مرات، أعوام 1959، 1974، 1986، وكان أخرها بطولة 2006، والتي حصل فيها منتخبنا على اللقب الخامس في تاريخه.

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