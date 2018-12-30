هدف الزمالك - رئيس مالاتياسبور: وصلتنا عروض لضم بوطيب من خارج تركيا

اعترف عادل جيفريك رئيس نادي مالاتياسبور التركي بوصول عروض خارجية لضم المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق، والذي يستهدف الزمالك ضمه في يناير.

وكشف FilGoal.com عن أن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك اختار المهاجم المغربي خالد بوطيب من بين قائمة ضمت 20 مهاجما يستهدف الفريق ضم أحدهم في الفترة المقبلة. ( اقرأ التفاصيل )

وقال رئيس مالاتياسبور لراديو " trtspor" التركي: "خالد بوطيب لاعب مهم جدا لنا، ويسهم فيما يقدمه الفريق، ولكن بالتأكيد يجب أن ننظر بجدية للعروض التي وصلته".

واستدرك "وصلتنا عروض من خارج تركيا لبوطيب، وقد يكون من الصعب الحفاظ عليه".

وأكمل "يجب أن ننظر بعين الاعتبار لمصالح النادي واللاعب".

ونفى رئيس مالاتياسبور التقارير التي أشارت إلى رغبة باشاك شهير التركي في ضم المهاجم صاحب الـ31 عاما.

وأوضح "لم تصلنا عروض تركية لضم خالد، كلها من الخارج وسنبدأ في تقييمها لمعرفة الأفضل لنا وله لأنه لاعب مهم جدا لنا".

وبدأت المفاوضات حسبما علم FilGoal.com مع النادي واللاعب، ويرحب بوطيب مبدئيا بارتداء قميص الزمالك.

ومن جانبها، زعمت قناة إيه سبور التركية أن الزمالك عرض دفع 2 مليون يورو لانتداب اللاعب.

ويبلغ بوطيب من العمر 31 عاما، وكانت تقارير تركية قد ربطته بالانتقال للوحدة السعودي في يناير المقبل، ولم يبد ناديه مانعا في رحيله.

وسجل بوطيب 5 أهداف في 18 مباراة مع فريقه التركي هذا الموسم.

ولعب بوطيب طوال مشواره مع أندية فرنسية في الدرجات الأدنى، كما لعب لأجاكسيو وستراسبورج قبل الانتقال لمالاتياسبور في صيف 2017.

وإجمالا سجل بوطيب 17 هدفا في 51 مباراة مع فريقه التركي منذ 2017.

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