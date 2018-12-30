جوارديولا: لا أعرف موقف دي بروين من المشاركة ضد ليفربول

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 19:52

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

لم يحسم جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي موقف كيفين دي بروين نجم فريقه من المشاركة أمام ليفربول.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وغاب النجم البلجيكي دي بروين عن فوز مانسشتر سيتي على ساوثامبتون بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ20 للدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا عقب المباراة: "لا أعلم موقف دي بروين النهائي من المشاركة أمام ليفربول، أظن أن إصابته ليست قوية ولكن موقفه لم يتحدد بعد".

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وأضاف "من الجيد لنا أن نحقق الفوز بعدما تلقينا هزيمتين متتاليتين، لأن الانتصار هو أهم شيء حاليا".

وأتم تصريحاته مشيدا بلاعب الوسط فيرناندينيو قائلا "كل ناد في العالم لديه لاعب هام للغاية وهذا اللاعب بالنسبة لنا هو فيرناندينيو".

وغاب فيرناندينيو عن مانشستر سيتي في أخر مباراتين وخسرهم الفريق السماوي أمام كريستال بالاس وليستر سيتي قبل أن يعود ويشارك ضد ساوثامبتون.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول في قمة الدوري مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة بفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر.

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