جوارديولا: لا أعرف موقف دي بروين من المشاركة ضد ليفربول

لم يحسم جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي موقف كيفين دي بروين نجم فريقه من المشاركة أمام ليفربول.

وغاب النجم البلجيكي دي بروين عن فوز مانسشتر سيتي على ساوثامبتون بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ20 للدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا عقب المباراة: "لا أعلم موقف دي بروين النهائي من المشاركة أمام ليفربول، أظن أن إصابته ليست قوية ولكن موقفه لم يتحدد بعد".

وأضاف "من الجيد لنا أن نحقق الفوز بعدما تلقينا هزيمتين متتاليتين، لأن الانتصار هو أهم شيء حاليا".

وأتم تصريحاته مشيدا بلاعب الوسط فيرناندينيو قائلا "كل ناد في العالم لديه لاعب هام للغاية وهذا اللاعب بالنسبة لنا هو فيرناندينيو".

وغاب فيرناندينيو عن مانشستر سيتي في أخر مباراتين وخسرهم الفريق السماوي أمام كريستال بالاس وليستر سيتي قبل أن يعود ويشارك ضد ساوثامبتون.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول في قمة الدوري مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة بفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر.

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