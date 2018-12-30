خاص عصام عبد الفتاح لـ في الجول: حكم أوروبي يُدير لقاء بيراميدز والأهلي

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 19:28

كتب : عاطف شادي

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - عصام عبد الفتاح

أعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري إسناد مهمة إدارة لقاء بيراميدز والأهلي إلى طاقم تحكيم أوروبي.

بيراميدز يواجه الأهلي في السادسة مساءً يوم الجمعة الموافق الرابع من شهر يناير في ملعب الدفاع الجوي ضمن مؤجلات الجولة الثامنة في المسابقة المحلية.

وقال عصام عبد الفتاح لـFilGoal.com "طاقم تحكيم أوروبي سيدير لقاء بيراميدز والأهلي".

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وأضاف "نحن الآن في مرحلة المفاوضات وكل الأمور ستتضح يوم الاثنين".

وواصل "يوجد أزمة بسيطة خاصة براحة العديد من الحكام في أوروبا بسبب إجازة بداية العام الجديد ولكننا نحاول مع أكثر من اتحاد خارجي".

وتابع "الإعلان الرسمي عن اسم الحكم الأوروبي قد يكون يوم الاثنين".

وأعلنت لجنة المسابقات في بيان رسمي نُشر على الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، إقامة المباراة بدون حضور جماهيري. (طالع التفاصيل)

بيراميدز في المركز الثاني برصيد 30 نقطة من 15 مباراة، بينما الأهلي في المركز السادس برصيد 24 نقطة من 12 مباراة.

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