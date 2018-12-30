وكيل أحمد الصالح: مفاوضاتنا مع الأهلي توقفت حاليا.. اللاعب مرحب بالانتقال

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 19:15

كتب : أحمد الخولي

أحمد الصالح

كشف حسام حطيني وكيل المدافع السوري الدولي أحمد الصالح لاعب فريق العهد اللبناني، توقف مفاوضاته مع الأهلي في الوقت الحالي بخصوص اللاعب.

وقال وكيل الصالح: "المفاوضات كانت تسير مع مسؤولي الأهلي بخطى جيدة حتى حدثت التغييرات الفنية في الأهلي وبعد ذلك توقفت المفاوضات".

وأضاف في تصريحاته مع برنامج (المحترف) "المفاوضات كانت مع علاء ميهوب – عضو اللجنة الفنية السابق في الأهلي – وبعد ذلك لم يحدث أي تواصل من جانب مسؤولي الأهلي".

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وواصل "ننتظر العرض الرسمي من الأهلي إذا كنت هناك رغبة من جانبهم للتعاقد مع الصالح".

وأشار "الصالح يُرحب بالانضمام إلى الأهلي واللعب بقميصه".

ويلعب الصالح حاليا للعهد اللبناني بعد أن لعب موسما في الصين وآخر بالجيش السوري، ويبلغ من العمر 29 عاما.

ولعب الصالح 40 مباراة دولية مع منتخب سوريا.

وكشف مصدر في الأهلي لـFilGoal.com في شهر نوفمبر الماضي أن الصالح على رادار القلعة الحمراء للتعاقد معه في يناير المقبل لتدعيم خط الدفاع. (طالع التفاصيل)

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