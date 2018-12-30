أليجري: نحتاج إلى 37 نقطة لنتوج بلقب الدوري الإيطالي

يعتقد ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس أن فريقه يحتاج إلى 37 نقطة ليفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

البيانكونيري وصل للنقطة رقم 53 مع نهاية النصف الأول من الموسم بعد الفوز على سامبدوريا 2-1 ضمن الجولة 19 من الكالتشيو.

وقال أليجري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "37.. هو تقريباً عدد النقاط الذي نحتاجه لضمان السكوديتو".

يوفنتوس حصد لقب الدوري الإيطالي 34 مرة، وهو حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية.

وأضاف "كان من المهم أن ننهي العام بشكل جيد ولم يكن الأمر سهلاً. امتلكنا عدد من الفرص أمام فريق جيد ولكن فقدنا تركيزنا بعد ضربة الجزاء التي حصلوا عليها".

وواصل "في الشوط الثاني، استعدنا تقدمنا بعد عدد من الفرص وكنا على وشك تلقي هدف آخر في نهاية اللقاء ولكن كان تسللا لحسن الحظ".

وسجل سابونارا هدفا رائعا لسامبدوريا في الدقيقة الـ91 من تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك ماتيا بيرين.

وبمراجعة الفيديو، اكتشف الحكم أن سابونارا كان في وضعية تسلل حين أعاد ساندرو الكرة له وفي اشتراك مع كوالياريلا، ليلغي الحكم هدف سامبدوريا.

وأشاد أليجري بذلك قائلا "يجب استخدام خاصية حكم الفيديو عندما يتطلب الأمر. أدار باولو فاليري المباراة بشكل جيد وساعدته التكنولوجيا".

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