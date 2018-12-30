الإسماعيلي يستعيد مندوجا أمام المقاولون العرب

يعود كريستوفر مندوجا المهاجم الكاميروني لفريق الإسماعيلى إلى تدريبات فريقه أمام المقاولون العرب.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة فريق المقاولون العرب الأربعاء المقبل في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري.

وأكد الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب قد أتم برنامجه التأهيلي الذي كان يخوضه بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وكان مندوجا قد أصيب فى مواجهة فريقه أمام القطن الكانيروني في عودة دور الـ 32 لدورى أبطال إفريقيا ولم يستطع استكمال المباراة.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 13 مباراة.

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