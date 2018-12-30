كاكا: أمضيت 3 أعوام محاولا إقناع مورينيو بمنحي الفرصة

لم يكن أمام كاكا سوى قبول الأمر الواقع.. موقعه في الملعب محجوز لميسوت أوزيل! هكذا كان قرار جوزيه مورينيو المدرب السابق لريال مدريد.

وحكى البرازيلي معاناته في الفريق الملكي "بعد كأس العالم (2010) خضعت لعملية جراحية في ركبتي غبت بسببها لستة أشهر، وحين عدت وجدت مورينيو. مشكلتي في ريال مدريد كانت مستمرة".

وواصل خلال حواره مع قناة سبور تي.في "أولا بسبب المشكلة البدنية وثانيا بسبب اختيارات المدرب. أمضيت 3 أعوام أحاول إقناع مورينيو بمنحي فرص لكن قراره كان مختلفا، لم يكن بيدي حيلة".

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وواصل كاكا البالغ عمره 36 عاما "لا مشكلة بيننا. كنت في مانشستر لغرض دعائي ونزلت في الفندق الموجود فيه مورينيو، تحدثنا لساعتين عندما التقينا. في وقت ما كان بيننا سوء تفاهم لأنني أردت اللعب وهو رفض، لكن الاحترام كان يسود اختلافاتنا".

وأردف لاعب ميلان السابق الذي اعتزل كرة القدم العام الماضي "لم أتمرد أبدا وأقل له إني راحل، ولم أشكوه في الإعلام. قلت له: إنه قرارك، لكني أرى أن لديك خيارات أخرى لأنني أرى أنه ينبغي حصولي على فرصة للعب. الآن، عليك الاختيار. لم يجادلني. أخبرني أني لن ألعب لأن المكان محجوز لأوزيل. اعتقدت أن بمقدوري المساهمة مع الفريق".

وأتم أفضل لاعب في العالم عام 2007 "مورينيو هو ما تراه في الكاميرات. لديه لحظاته التي ينفجر فيها، لكن ذكي جدا. ما يراه الناس في المؤتمرات الصحفية يعده مورينيو مسبقا ويخطط له ويعلم بالضبط ما سيقولونه. مشكلتي معه كانت بسبب اختياراته. ظننت أنه على خطأ، لكن الفريق أدى بشكل جيد، فزنا بالدوري وبلغنا نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

بعد 4 مواسم قضاها في قلعة سانتياجو برنابيو عاد كاكا إلى ميلان موسما قبل أن يقضي السنوات الثلاث التالية في أمريكا مع أورلاندو سيتي.

كثرة إصابات اللاعب المتوج بمونديال 2002 عجلت بإنهاء مسيرته رغم أنه يوما كان الأفضل في الكرة الأرضية.

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