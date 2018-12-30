تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية "ثالث أفضل اللاعبين"

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 15:14

كتب : FilGoal

صلاح - فيرمينيو - ليفربول - أرسنال

رغم أن محمد صلاح نجم ليفربول سجل هدفا وصنع مثله أمام أرسنال، لكنه لم يكن أفضل لاعبي المباراة من قبل الصحف الإنجليزية بكل تأكيد في ظل تسجيل زميله روبرتو فيرمينو لثلاثة أهداف "هاتريك".

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ليفربول اكتسح أرسنال بنتيجة 5-1 ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، وأنهى عام 2018 في الصدارة بفارق 9 نقاط عن وصيفه توتنام، و10 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي لعب مباراة أقل.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أرسنال حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 8 أو 8.5 درجة، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.1 درجة من عشرة.

لم يتفوق أي لاعب في صفوف ليفربول على صلاح سوى صديقه فيرمينو بمتوسط تقييم 9.4 درجة، وجيني فينالدوم بـ8.3 درجة.

صلاح رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم لـ16 هدفا، 13 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الجولة 21 من الدوري الإنجليزي يوم الخميس المقبل.

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