مهاجم ليفربول في طريقه إلى كريستال بالاس

ألمح ستيف باريش رئيس نادي كريستال بالاس إلى أن فريقه يسعى للتعاقد مع دومنيك سولانكي مهاجم ليفربول على سبيل الإعارة في شهر يناير المقبل.

وقال باريش عن رغبة فريقه في ضم سولانكي: "نحن نحاول، لكن مثل هذه الصفقات لا تسير بسهولة".

وأضاف في تصريحات لشبكة beIN sports يوم الأحد "نحن نحاول حقاً ضم لاعبا ما في وقت مبكر من فترة الانتقالات الشتوية".

وواصل "إذا استطعنا أن نضم لاعبا جديدا في بداية يناير سنصنع الفارق".

كريستال بالاس يحتل المركز 14 من الدوري الإنجليزي، بينما يتصدر الريدز المسابقة بفارق 9 نقاط عن أقرب الملاحقين.

روي هودجسون المدير الفني لكريستال بالاس يتطلع إلى إضافة سولانكي إلى تشكيل فريقه الهجومي والذي سجل 17 هدفاً فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

سولانكي شارك في مباريات ليفربول الإعداداية للموسم الجاري، لكنه لم يظهر في أي مباراة بالموسم في ظل قوة ليفربول الهجومية المتمثلة في الثلاثي الناري محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، والبدلاء جيردان شاكيري ودانييل ستوريدج.









































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