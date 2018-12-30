صور – رمضان صبحي يظهر في الأهلي لأول مرة.. ولاسارتي يقود المران المسائي

ظهر رمضان صبحي نجم الأهلي العائد لصفوف الفريق في مقر النادي لأول مرة صباح اليوم الأحد.

وتواجد رمضان صبحي في مقر النادي بعدما انضم لصفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ولم يتدرب رمضان مع الفريق اليوم، لكنه سيتواجد في الأيام المقبلة استعدادا لمواجهة بيراميدز.

من جهة أخرى، يقود مارتين لاسارتي المدير الفني الأوروجواني الجديد للأهلي، مران الفريق الأول اليوم الأحد.

ويعقد لاسارتي جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قبل انطلاق المران المقرر له مساء اليوم الأحد.

كان الأهلي قد تعادل مع الداخلية مساء أمس السبت، في مباراة مؤجلة من الدوري، إلا أن لاسارتي قرر التدرب اليوم دون راحة.

وتواجد لاسارتي في مباراة الأهلي والداخلية أمس، لكنه اكتفى بمشاهدتها من المدرجات قبل أن يبدأ مهمته رسميا اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري.

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