يرى ياسر ريان في تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة هو مفاجأة الموسم، فيما اختار ناصر ماهر كموهبة عام 2018.

أوشك عام 2018 على الانتهاء فمن هم الأفضل فيها؟ نجوم الكرة المصرية والمحللين الرياضيين يجيبون لـFilGoal.com.

والآن ستكون الاختيارات لأيمن يونس نجم الزمالك السابق والمحلل الرياضي بقناة "أون سبورت".

**أفضل فريق؟

النادي الاهلي بعد أن فاز بلقب الدوري ووصل لنهائي بطولة إفريقيا وكان قريبا جدا من اللقب الإفريقي.

**أفضل لاعب؟

وليد سليمان الذي حافظ على ثبات مستواه وأصبح غيابه يمثل مشكلة حقيقية في خط وسط الأهلي.

**أفضل موهبة؟

ناصر ماهر الذي غاب لفترة عن الأهلي ومع ذلك استعاد بريقه من جديد وبرز كأحد أفضل اللاعبين سواء مع سموحة أو مع الأهلي.

**أفضل مدرب؟

مختار مختار بما يقدمه مع الإنتاج الحربي من كرة قوية بعيدا عن ضم صفقات كبيرة وبميزاينة متواضعة.

أفضل حدث؟

اللعب في كأس العالم 2018 بروسيا

**أسوء حدث؟

خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا للأهلي.

**مفاجأة الموسم؟

ما يقدمه اليوناني تاكيس جونياس مع وادي دجلة من طريقة حديثة على الدوري المصري في التدريب وتحديه الجميع والإصرار على النجاح بها.

**تشكيل العام؟

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمود وحيد - محمود علاء – أيمن أشرف - حمدي النقاز.

الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية.

أمامهم: وليد سليمان – يوسف إبرلهيم "أوباما" – محمود عبد المنعم "كهربا".

الهجوم: أحمد علي.

أحمد علي الذي نجح في فرض اسمه بقوة على الساحة رغم تقدم سنه وترتيب فريقه في جدول الدوري.

اختر أنت أيضا الأفضل في 2018 من وجهة نظرك من هنا. (طالع التفاصيل)

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