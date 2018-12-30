كلوب: لست أذكى شخص في العالم لكنني لست غبيا

يدرك يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن تصدر الفريق لجدول الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه لا يعني شيئا حتى الآن.

ليفربول اكتسح أرسنال بنتيجة 5-1 ويقبل على مباراة قوية في ملعب غريمه مانشستر سيتي يوم الخميس المقبل ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي وهي تساوي ست نقاط بسبب منافسة الفريقين على لقب الدوري هذا الموسم.

ورد كلوب على الأقاويل التي تشير لاقتراب فريقه من التتويج باللقب بقوله "مانشستر سيتي ربما يفوز على ساوثامبتون ويصبح الفارق 7 نقاط ثم يمكنهم الفوز علينا فيكون الفارق 4 نقاط. لست أذكى شخص في العالم لكنني لست غبيا أو ليس دائمًا على الأقل! لذلك هذا لا يعني شيء، فارق النقاط في ديسمبر لا يعني أي شيء".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "نحن فقط نحاول التركيز على أنفسنا، كنا نعرف نتيجة مباراة توتنام قبل بداية المباراة لكن هل بدأنا الاحتفال؟ لم أشاهد ابتسامة أي لاعب في غرفة خلع الملابس".

وواصل الألماني "نملك الآن 54 نقطة بعد مرور 20 جولة والأمر لا يتعلق بكتابة العناوين العريضة وكتابة التقارير والحكايات، نحن نريد التحضير لما هو قادم والفوز بكل نقطة ممكنة".

ليفربول الآن في الصدارة بفارق 9 نقاط عن توتنام الوصيف و10 نقاط عن سيتي الذي لعب مباراة أقل، سيخوضها ضد ساوثامبتون يوم الأحد.

وعن ملاقاة مانشستر سيتي في ظل احتلال ليفربول صدارة جدول الترتيب، أوضح كلوب "هل تعتقدون أنني قبل مباراة الموسم الماضي اجتمعت باللاعبين وقلت لهم (نحن في المركز الرابع وسنلاقي المركز الأول)؟ كل ذلك لا يهم، نحن فقط نريد الفوز بالمباراة وليلتها أردنا أيضًا الفوز بالمباراة والجميع رأى رغبتنا في تحقيق ذلك.

خسر ليفربول من سيتي بخماسية نظيفة في الدور الأول من الموسم الماضي للدوري الإنجليزي، قبل أن يهزمه 3 مرات في الوقت المتبقي من الموسم، مرة في الدوري بنتيجة 4-3 ومرتين في دوري أبطال أوروبا، 3-0 و2-1.

وعبر كلوب عن غضبه من أسئلة الصحفيين بقوله "يمكنكم توجيه الأسئلة بالطريقة التي تريدونها لكنني أؤكد لكم أننا سنلاقي مانشستر سيتي وكل ما يهمنا هو لعب كرة القدم والفوز بالمباراة".









































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