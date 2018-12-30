كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن عدم وجود أي عروض مقدمة لوليد أزارو المهاجم المغربي في صفوف الفريق بالوقت الراهن، وعدم وجود أي نية لرحيله.

وقال مصدر مسؤول داخل الأهلي في تصريحات لـ FilGoal.com: "الجهاز الفني متمسك ببقاء وليد أزارو ولا يوجد اي عروض للاعب في الوقت الراهن".

وأضاف "لا يوجد أي مخطط لبيع أزارو".

من جهة أخرى، كشف المصدر حقيقة المفاوضات مع كاميلو سانفيتزو المهاجم البرازيلي لفريق كيريتارو المكسيكي، فقال "سانفيتزو خارج الحسابات تماما ولن نضمه".

كان تقريرا مكسيكية قد زعم في وقت سابق وجود مفاوضات من الأهلي لضم اللاعب صاحب الـ30 عاما. (طالع التفاصيل)

ويملك الأهلي في الوقت الحالي أربعة مهاجمين، هم وليد أزارو المهاجم المغربي، بالإضافة إلى مروان محسن وصلاح محسن، والناشئ أحمد ياسر ريان.

وشارك وليد أزارو في 10 مباريات هذا الموسم مع الأهلي. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع اثنين آخرين.

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