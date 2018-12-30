أجندة الأهلي اليوم الأحد - عودة رمضان.. بداية عهد لاسارتي ومدرب سلوفيني جديد لليد

لا مباريات لفريق كرة القدم اليوم، لكن الأحد سيكون عامرا بالأحداث داخل النادي الأهلي.

يقدم لكم FilGoal.com أجندة أحداث النادي الأهلي اليوم الأحد في مختلف المجالات.

1-يتولى الأوروجواني مارتين لاسارتي مهام عمله بشكل رسمي في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي اليوم الأحد بعد التعاقد معه خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل وتولى محمد يوسف المهمة بعده بشكل مؤقت.

ويقود لاسارتي مرانه الأول في ملعب مختار التتش بعد أن شاهد مباراة الداخلية الماضية أمس السبت من مدرجات ملعب بتروسبورت.

2- يترقب جمهور النادي الاهلي ظهور رمخضان صبحي العائد للفريق في فترة إعارة لنهاية الموسم، حيث من المقرر أن يتواجد في النادي اليوم لخوض أول مران له.

وتنتظر الجماهير رؤية لاعب هدرسفيلد تاون بقميص الفريق من جديد بعد أن وافق على اللعب للأهلي لمدة 6 شهور.

3- يشهد اليوم الأحد تواجد السلوفيني نيكولا ماركوفيتش لتولي مهام قيادة الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بعد وصوله القاهرة في ساعة مبكرة اليوم.

ويبدأ ماركوفيتش مهام عمله الذي تولاه خلفا لعاصم حماد، بعد أن تسببت نتائج الفريق المتباينة في رحيله وإسناد المهمة للمدرب الجديد.

4- يخوض الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالأهلي مباراة هامة اليوم في كأس مصر أمام فريق أصحاب الجياد في السادسة مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الجزيرة.

ويسعى الفريق لتحقيق الفوز من أجل مواصلة المنافسة على لقب الكأس بعد أن توج بلقب دوري المرتبط للمحترفين خلال الساعات الماضية.

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