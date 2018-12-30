مواعيد مباريات اليوم الأحد 30-12-2018 والقنوات الناقلة.. الظهور المحلي الأول لإيهاب جلال مع المصري

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 00:36

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - الزمالك - ديتشا

دوري مصري وإنجليزي وسعودي.. أهلا بكم في الأحد الكروي الممتاز.

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في الرابعة عصرا على ملعب الجيش في برج العرب يستعد إيهاب جلال للظهور المحلي الأول مع المصري أمام سموحة في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة من الدوري ويُبث على قناة أون سبورت والنيل للرياضة.

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في الدوري الإنجليزي يلعب تشيلسي ضد كريستال بالاس على ملعب الأخير في الثانية ظهرا على قناة بي إن سبورتس 2.

مانشستر سيتي يحل ضيفا على ساوثامبتون في الرابعة والربع عصرا على بي إن سبورتس 2 ويليه مواجهة مانشستر يونايتد ضد بورنموث في السادسة والنصف مساءً على نفس القناة.

في الدوري السعودي، يلعب المتصدر الهلال أمام التعاون في الخامسة مساءً على قناة دوري بلس والرياضية السعودية.

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