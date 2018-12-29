هل كانت ليلة إيجوايين الأخيرة؟ بالفيديو - ميلان يعود للانتصارات بثنائية في سبال

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 23:24

كتب : FilGoal

جونزالو إيجوايين - جينارو جاتوزو

عاد ميلان للانتصارات مجددا بعد 4 مباريات عجاف في الدوري الإيطالي بعدما سجل هدفين مقابل هدف بالجولة 20 من المسابقة.

والروسونيري لم يعودوا للانتصارات فقط بل عاد مهاجمهم جونزالو إيجوايين للتسجيل مرة أخرى بعد 9 مباريات بلا هز شباك.

إيجوايين الذي خرج في الدقيقة 83 غادر الملعب وسط تصفيق حار من جماهير فريقه ليظهر عليه التأثر بشكل واضح وتحتبس الدموع في عينيه.

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هل كانت دموع اقتراب الرحيل وسط تقارير تشير إلى انضمامه إلى تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي؟ أم مجرد دموع التقدير لجماهيره التي ساندته بعدما غاب عن التسجيل لفترة طويلة؟

سبال افتتح التسجيل أولا في الدقيقة 13 من تسديدة يسارية لأندريا بيتانيا ولكن صامويل كاستييخو تعادل بعدها بثلاث دقائق فقط من يسارية أخرى قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني أدرك إيجوايين هدف الانتصار بعد تمريرة هاكان تشان أوغلو ليسدد كرة قوية من أمام المرمى، ويظفر لفريقه بالثلاث نقاط. كان هدفه الأول منذ 28 أكتوبر الماضي.

الدقيقة 89 شهدت تعرض جناح ميلان الإسباني سوسو للطرد بعد بطاقة صفراء ثانية عقب تدخل قوي على لاعب وسط سبال إيروس سكيافون.

رصيد الروسونيري ارتفع إلى 31 نقطة وظل في المركز الخامس بفارق نقطة عن لاتسيو الرابع.

أما سبال فتوقف رصيده عند 17 نقطة في المركز الـ16.

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ميلان جونزالو إيجوايين

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