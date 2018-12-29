محمود وحيد: تلقيت عروضا بمقابل مادي أكبر من الأهلي "الأقرب لأندية أوروبا"

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 23:00

كتب : FilGoal

محمود وحيد - الأهلي

قال محمود وحيد ظهير مصر للمقاصة المنتقل حديثا إلى الأهلي إنه تلقى عروضا بمقابل مادي من الأهلي، إلا أنه اختار الانتقال إلى الأحمر.

محمود وحيد

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف وحيد عبر برنامج "الأهلي الليلة" على قناة النادي: "الأهلي كان خياري الأول، لم أتردد في الانتقال إليه".

وشدد "الأهلي يعد الأقرب لأندية أوروبا من بين الأندية المصرية".

أخبار متعلقة

صبحي لـ في الجول: أتعامل مع القائمين والعارضة كأنهم أولادي.. وهجوم الداخلية لا يقل قوة عن الأهلي العين لـ في الجول: انتقال الشحات لـ الأهلي لم يتم بعد.. ولن نجبره على ناد لا يريده في الجول يكشف – قيمة عرض الأهلي لضم الشحات.. وفرص إتمام الصفقة

وأردف "تلقيت عروضا بمقابل مادي أعلى، ولكن خياري كان الأهلي".

واستدرك "كل ما أفكر فيه هو الاجتهاد مع الأهلي لكي يجدني الفريق بحالة جيدة عندما يحتاجني".

وكان الأهلي قد تعاقد رسميا مع محمود وحيد لدعم مركز الظهير الأيسر لمدة 4 مواسم ونصف قادما من مصر للمقاصة.

صاحب الـ24 عاما يحق له المشاركة مع الأهلي بداية من شهر يناير المقبل، وستكون مباراته الأولى مع الفريق التي يحق له لعبها أمام بيراميدز يوم 4 يناير المقبل.

اقرأ أيضا

بالفيديو - ليفربول الساحق يدمر أرسنال بلا رحمة

عقدة يوسف تتواصل.. الأهلي يتعثر بعد عودة +90 ضد الداخلية

عبد الحفيظ: الحكم لم يخطئ في قرارات مؤثرة أمام الداخلية.. وسنتوج بالدوري

مؤتمر يوسف: ظروف الأهلي لا تحتمل الهدايا.. ولم نلعب الـ5 دقائق الأخيرة

نفس إصابة مباراة الترجي.. طبيب الأهلي: فتحي أصيب في العضلة الأمامية

محمود وحيد الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30-12-2018 والقنوات الناقلة.. الظهور المحلي الأول لـ إيهاب جلال 4 ساعة | مصر
تقرير يوناني: أبولون يستعد لفسخ عقد شيكابالا وملاحقته قضائيا 5 ساعة | مصر
خبر في الجول – جروس اختار بوطيب من بين 20 مهاجما.. والمغربي "مرحب مبدئيا" بـ الزمالك 5 ساعة | مصر
هل كانت ليلة إيجوايين الأخيرة؟ بالفيديو - ميلان يعود للانتصارات بثنائية في سبال 6 ساعة | أوروبا
بيراميدز يعلن مشاركة صفقته الجديدة في التدريبات استعدادا للأهلي 6 ساعة | الدوري المصري
محمود وحيد: تلقيت عروضا بمقابل مادي أكبر من الأهلي "الأقرب لأندية أوروبا" 6 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 2 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل 3 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 4 أمر ملكي: إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة السعودية

قد ينال إعجابك