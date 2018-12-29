محمود وحيد: تلقيت عروضا بمقابل مادي أكبر من الأهلي "الأقرب لأندية أوروبا"

قال محمود وحيد ظهير مصر للمقاصة المنتقل حديثا إلى الأهلي إنه تلقى عروضا بمقابل مادي من الأهلي، إلا أنه اختار الانتقال إلى الأحمر.

محمود وحيد النادي : الأهلي الأهلي

وكشف وحيد عبر برنامج "الأهلي الليلة" على قناة النادي: "الأهلي كان خياري الأول، لم أتردد في الانتقال إليه".

وشدد "الأهلي يعد الأقرب لأندية أوروبا من بين الأندية المصرية".

وأردف "تلقيت عروضا بمقابل مادي أعلى، ولكن خياري كان الأهلي".

واستدرك "كل ما أفكر فيه هو الاجتهاد مع الأهلي لكي يجدني الفريق بحالة جيدة عندما يحتاجني".

وكان الأهلي قد تعاقد رسميا مع محمود وحيد لدعم مركز الظهير الأيسر لمدة 4 مواسم ونصف قادما من مصر للمقاصة.

صاحب الـ24 عاما يحق له المشاركة مع الأهلي بداية من شهر يناير المقبل، وستكون مباراته الأولى مع الفريق التي يحق له لعبها أمام بيراميدز يوم 4 يناير المقبل.

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