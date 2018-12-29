سباليتي: ناينجولان رجل حساس.. عليه التركيز على كرة القدم

وصف لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر رادجا ناينجولان لاعب الفريق بـ"الرجل الحساس".

إنتر أصدر بيانا الأسبوع الماضي يعلن من خلاله إيقاف ناينجولان لأسباب تأديبية دون شرح ما حدث، إلا أن اللاعب عاد وشارك كبديل في انتصار فريقه إمبولي في الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

وتحدث سباليتي عن ناينجولان عقب المباراة قائلا: "ناينجولان رجل حساس ولكنه ينجذب لأشياء أخرى بعيدا عن كرة القدم".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورت الإيطالية "عليه أن يبتعد عن ذلك ويُركز فقط على كرة القدم".

وعن الانتصار أمام إمبولي، قال سباليتي: "لم نظهر بالشكل المطلوب في الشوط الأول. لم نظهر نستغل التحركات ولم نظهر الحدة المطلوبة ولكننا أصبحنا أفضل في الشوط الثاني عندما شعر إمبولي بالإرهاق".

وتابع "حققنا انتصارا مهما للغاية ولكنني أقول من جديد أنني لم نستغل الفرص كما يجب وفقدنا الكرة بسهولة ومثل تلك الأشياء تعد بالمخاطرة الكبيرة في أي مباراة".

وأتم "في النهاية حققنا الانتصار وهذا هو الأهم".

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