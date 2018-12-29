يرى محمد صبحي حارس مرمى الداخلية أن خط الهجوم في فريقه لا يقل قوة عن نظيره في الأهلي مؤكدا أن التعادل بين الفريقين كان نتيجة عادلة.

وقال صبحي في تصريحات لـ FilGoal.com : "الأهلي فريق كبير واللعب أمامه صعب جدا، ولكننا نتعامل مع كل المباريات سواء مهما كان المنافس، الثلاث نقاط كانت هدفنا الأول وسعينا لاقتناصهم لتحسين وضعنا في الترتيب، ونعلم أيضا أن الأهلي يحتاج الفوز في مباراتنا المؤجلة.. ولكن سوق التوفيق رافقنا في الدقائق الأخيرة".

وأضاف "الهدف الذي استقبلناه في الدقائق الأخيرة كان بسبب عدم التركيز الدي تسبب في استقبال هدف التعادل، ولكنها كانت النتيجة العادلة".

تطرق صبحي للقطة تقبيله للقائم بعد منعها هدف محقق للأهلي من تسديدة ناصر ماهر قائلا: "أتعامل مع القائمين والعارضة كأنهم أولادي"

واستكمل "جرت العادة بالنسبة لي أن أتصرف بهذه الطريقة عندما يمنع القائم أو العارضة أي هدف يستقبله مرماي.. هناك لغة بيني وبينهم، وقبلتي هذه كانت مثل المكافأة... ولكنه يبقى توفيق من عند الله".

وأتم "أود الإشارة إلى أن الداخلية يمتلك عناصر قوية جدا في خط الهجوم الذي لا يقل قوة عن هجوم الأهلي الشرس أيضا".

الأهلي تعادل من الداخلية 2-2 في مباراة مؤجلة من الجولة 6 للدوري الممتاز، في آخر مباريات 2018 بالنسبة للأهلي والأخيرة أيضا لمحمد يوسف كمدير فني مؤقت للأحمر حيث يعود لمقعد المدرب العام مع مارتين لاسارتي، الذي شهد التعادل من مدرجات بتروسبورت.

الأهلي استقر سادسا بـ24 نقطة من 12 مباراة في الدوري، على بعد 14 نقطة عن الزمالك المتصدر والذي لعب 15 مباراة.

أما الداخلية فيظل في المركز الـ12 بـ19 نقطة ولعب 17 مباراة.

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