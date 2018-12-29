إيمري بعد خماسية ليفربول: لم نستطع إيقافهم.. نحتاج للتحسن دفاعيا

اعترف الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال بعدم قدرة فريقه على إيقاف ليفربول بعد الهزيمة بخمسة أهداف لهدف في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

خماسية الريدز سجل روبيرتو فيرمينو ثلاثية منها، واكتفى كل من محمد صلاح وساديو ماني بتسجيل هدف.

وإيمري تحدث عقب المباراة لبي بي سي قائلا: "أظن أننا بدأنا جيدا بالتسجيل أولا ثم صنعوا هم الفارق في اللحظات الهجومية بالتصميم والجودة. لم نستطع إيقاف هذه اللحظات".

وأضاف "في الشوط الثاني أرددنا فرض أنفسنا شيئا فشيئا ولكنهم وسعوا الفارق مجددا بركلة جزاء أنتهت المباراة. إنها نتيجة سيئة ولكن هذه الهزيمة يجب أن نستفيد منها".

وأوضح "نحن نعرف أننا بحاجة للتحسن الدفاعي. ليفربول تطور كثيرا وهم مثال لنا. نحتاج لهذا التطور".

وعزز رجال المدرب يورجن كلوب تصدرهم للدوري ورفعوا رصيدهم إلى 54 نقطة موسعين الفارق مع توتنام الوصيف إلى 9 نقاط، وإلى 10 نقاط مع مانشستر سيتي حامل اللقب الذي رصيده 44 نقطة ويحل ضيفا يوم الأحد على ساوثامبتون.

واستمر أرسنال خامسا في ترتيب البطولة وتوقف رصيده عند 38 نقطة.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في مواجهة مرتقبة نارية يوم الخميس يأمل فيها الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في البطولة بينما يلعب أرسنال أمام ضيفه فولام يوم الثلاثاء.

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