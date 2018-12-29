حسام باولو: تعليمات عبد العال سبب هدفي في الأهلي

كشف حسام سلامة "باولو" مهاجم الداخلية، وهداف الدوري المصري، إن تعليمات علاء عبد العال المدير الفني لفريقه هي سبب هدفه ضد الأهلي في المباراة التي انتهت 2-2.

وقطع باولو الكرة من أحمد علاء – مدافع الداخلية السابق – وانفرد بشريف إكرامي وأودع الكرة شباك الأهلي، وسجل هدفا هو الأول له في شباك الأحمر عبر تاريخ هداف الدوري في مناسبتين سابقتين.

وقال باولو في تصريحات لـOn Sport: "علاء عبد العال قال لي إن علاء يحب الدخول بالكرة لداخل الملعب".

وأضاف "توقعت خطأه، وقطعت الكرة وسجلت الهدف".

وشدد "الناس تقول إن حسام باولو عمره 35 عاما، لكنني في الواقع لم ألعب في الممتاز سوى 4 سنوات، مازال أمامي الكثير لتقديمه".

وسجل باولو هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم لينفرد بصدارة هدافي الدوري على حساب شقيق علاء الأكبر محمود علاء مدافع الزمالك صاحب الـ8 أهداف، وأحمد علي مهاجم المقاولون العرب.

الأهلي استقر سادسا بـ24 نقطة من 12 مباراة في الدوري، على بعد 14 نقطة عن الزمالك المتصدر والذي لعب 15 مباراة.

أما الداخلية فيظل في المركز الـ12 بـ19 نقطة ولعب 17 مباراة.

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