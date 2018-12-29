بالفيديو - الفارق لن يتسع مع يوفنتوس.. ميرتينس يخطف فوزا قاتلا من بولونيا

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 20:59

كتب : FilGoal

نابولي

المباراة كانت تتجه إلى التعادل والفارق كان سيتسع مع يوفنتوس المتصدر مع نهاية الدور الأول، لكن داريس ميرتينس فعلها وخطف الانتصار لفريق الجنوب الإيطالي.

نابولي ينتصر على بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

المباراة شهدت تضامن واسع من جانب جماهير نابولي مع مدافعها كاليدو كوليبالي بعد العبارات العنصرية التي تعرض لها في مواجهة إنتر الجولة الماضية.

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أركاديوش ميليك تقدم أولا لنابولي في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، والضيوف تعادلوا مع الدقيقة 37 عن طريق فيديريكو سانتاندير.

ميليك عاد مجددا وتقدم للبارتينوبي في الدقيقة 51 ولكن رأسية من دانيلو لارانجييرا أدركت التعادل لبولونيا.

وهنا كان لميرتينس كلمته. البلجيكي أطلق تسديدة صاروخية قوية في الدقيقة 88 فشل الحارس في التصدي لها لتكتب الفوز لأصحاب الأرض.

رصيد نابولي ارتفع إلى 44 نقطة في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن يوفنتوس، فيما توقف بولونيا عند 13 نقطة في المركز الـ18.

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