بالفيديو - الفارق لن يتسع مع يوفنتوس.. ميرتينس يخطف فوزا قاتلا من بولونيا

المباراة كانت تتجه إلى التعادل والفارق كان سيتسع مع يوفنتوس المتصدر مع نهاية الدور الأول، لكن داريس ميرتينس فعلها وخطف الانتصار لفريق الجنوب الإيطالي.

نابولي ينتصر على بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

المباراة شهدت تضامن واسع من جانب جماهير نابولي مع مدافعها كاليدو كوليبالي بعد العبارات العنصرية التي تعرض لها في مواجهة إنتر الجولة الماضية.

Supporters show support to Napoli's Senegalese defender Kalidou Koulibaly before today's #NapoliBologna fixture in #SerieA He was targeted by monkey noises and racist chants in Wednesday's loss at Inter pic.twitter.com/TNaRdIAkl4 — AFP Sport (@AFP_Sport) December 29, 2018

أركاديوش ميليك تقدم أولا لنابولي في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، والضيوف تعادلوا مع الدقيقة 37 عن طريق فيديريكو سانتاندير.

ميليك عاد مجددا وتقدم للبارتينوبي في الدقيقة 51 ولكن رأسية من دانيلو لارانجييرا أدركت التعادل لبولونيا.

وهنا كان لميرتينس كلمته. البلجيكي أطلق تسديدة صاروخية قوية في الدقيقة 88 فشل الحارس في التصدي لها لتكتب الفوز لأصحاب الأرض.

رصيد نابولي ارتفع إلى 44 نقطة في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن يوفنتوس، فيما توقف بولونيا عند 13 نقطة في المركز الـ18.

اقرأ أيضا

عقدة يوسف تتواصل.. الأهلي يتعثر بعد عودة +90 ضد الداخلية

المحمدي يسجل بمرماه في ليلة تعادلات المصريين بالـ"تشامبيونشيب".. وحجازي يغيب

بالفيديو - تساوى مع أوباميانج وكين.. صلاح يهز شباك أرسنال من ركلة جزاء

العين لـ في الجول: نملك عرضين مصريين منهما الأهلي لضم الشحات.. ولا نية للاستغناء عنه

بالفيديو - ولفرهامبتون ينتفض ويجبر توتنام على التعثر بثلاثية.. وإثارة الثواني الأخيرة في باقي المباريات