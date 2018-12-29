علاء عبد العال: شيء كبير الحصول على نقطة من الأهلي

وصف علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية تعادل فريقه أمام الأهلي بـ"الشيء الكبير".

الأهلي تعادل من الداخلية 2-2 في مباراة مؤجلة من الجولة 6 للدوري الممتاز. (طالع التفاصيل)

وقال علاء عبد العال: "تمنيت بكل تأكيد الحصول على الثلاث نقاط ولكن نقطة من الأهلي، شيء كبير".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "الأهلي يعتاد دائما على المنافسة في الدوري. يهمه الانتصار في كل مباراة وكنا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية".

وواصل "المباراة بدأت بشكل جيد مع استحواذ الأهلي دون أي فرص باستثناء الكرات الثابتة التي شكلت خطورة كبيرة على مرمانا".

وأردف "رغم ذلك، أهدرنا أكثر من فرصة محققة على مرمى الأهلي وفي الشوط الثاني ومن خطأ فردي سجل الأهلي، ولكننا نجحنا في العودة سريعا ويُحسب لنا ذلك".

وتابع "كان من المفترض أن نتماسك بشكل أكبر من ذلك في نهاية المباراة ولكن الحمد الله على كل شيء".





















































































































تعادلان وهزيمتان هم رصيد يوسف ضد الداخلية، لتتواصل عقدته ضد فريق المدرب علاء عبد العال.

الأهلي استقر سادسا بـ24 نقطة من 12 مباراة في الدوري، على بعد 14 نقطة عن الزمالك المتصدر والذي لعب 15 مباراة.

أما الداخلية فيظل في المركز الـ12 بـ19 نقطة ولعب 17 مباراة.

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