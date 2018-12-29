سقوط اتحاد جدة مستمر.. الاتفاق يفوز بمشاركة حسين السيد

انتصر فريق الاتفاق على فريق اتحاد جدة بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

سقوط اتحاد جدة هو الـ 11 له هذا الموسم في الدوري والثاني على التوالي.

محترفنا المصري حسين السيد شارك في المباراة بالكامل وحصل على بطاقة صفرا في الدقيقة 64.

وكاد حسين السيد أن يهز شباك اتحاد جدة 34 إلا أن فواز القرني حارس الاتحاد تألق وأبعد تسديدة محترفنا المصري.

هدف الاتفاق الوحيد جاء عن طريق محمد الكويكبي في الدقيقة 27 بعد مهاراة عالية من داخل منطقة الجزاء وتسديدة صاروخية هزت الشباك.

كوارث اتحاد جدة في الدوري استمرت مع الخسارة الـ 11 في الدوري ليتجمد عند النقطة السادسة في المركز الأخير بالتساوي مع أحد مع مباراة متأخرة للأخير.

الاتفاق وصل للنقطة 22 في المركز الثامن بعد تحقيقه الانتصار السادس هذا الموسم.

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