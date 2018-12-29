تشكيل الأهلي - أزارو والشيخ وفتحي يتحدون الداخلية

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 16:58

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - النجوم

اختار محمد يوسف مدرب الأهلي الدفع بوليد أزارو وأحمد الشيخ وأحمد فتحي في تشكيله الأساسي الذي يواجه الداخلية يوم السبت.

ويحل الأهلي ضيفا على الداخلية في ملعب بتروسبورت في لقاء مؤجل من الجولة 6 للدوري.

ويحتل الأهلي المركز السابع في البطولة ورصيده 23 نقطة بعد خوضه لـ11 مباراة.

أخبار متعلقة

بالفيديو – جيرارد يهزم رودجرز.. رينجرز ينتصر على سيلتك لأول مرة من 2012 ويشعل الدوري مدرب بيرنلي منتقدا عدم إيقاف صلاح: قرار غريب ويسمح بالتحايل في كرة القدم مران الزمالك – إشادة خاصة من جروس لـ محمد عبد السلام.. وانتظام أحداد وغياب جمعة رونالدو واثقا: لا أشعر بالتعب

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

الحارس: شريف إكرامي

الدفاع: أيمن أشرف - أحمد علاء - محمد هاني - أحمد فتحي

الوسط: إسلام محارب - عمرو السولية - ناصر ماهر - هشام محمد - أحمد الشيخ

الهجوم: وليد أزارو

ويجلس على دكة البدلاء: مؤمن زكريا وأحمد حمودي ومحمد الشناوي ومروان محسن ومحمد شريف وعلي معلول وكريم نيدفيد.

وخرج من قائمة اللقاء كل من ميدو جابر وباسم علي.

ومن جانبه، يدفع علاء عبد العال مدرب الداخلية بحسام باولو كرأس حربة أمام الأهلي.

واختار عبد العال التشكيل التالي:

الحارس: محمد صبحي

الدفاع: محمود شديد - أحمد صابر - رشاد فاروق - أحمد أوكا - إبراهيم أبو اليزيد

الوسط: إيمانويل أجيبتور - سعيدو سيمبوري - إسلام جابر

الهجوم: حسين رجب - حسام باولو

طالع أيضا

مدرب بيرنلي ينتقد صلاح

العين: ناديان مصريان طلبا الشحات

هل يكسر محمد يوسف عقدة الداخلية؟

الأهلي يطلب الشحات رسميا

أيمن يونس يختار لاعبي مصر للمقاصة والمقاولون في التشكيل المثالي لـ2018

علاء عبد العال: أسعى لإسقاط الأهلي مثلما فعلت من قبل أمام محمد يوسف

الأهلي الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤتمر يوسف: ظروف الأهلي لا تحتمل الهدايا.. ولم نلعب الـ5 دقائق الأخيرة 12 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - تساوى مع أوباميانج وكين.. صلاح يهز شباك أرسنال من ركلة جزاء 19 دقيقة | المحترفون
عقدة يوسف تتواصل.. الأهلي يتعثر بعد عودة +90 ضد الداخلية 28 دقيقة | الدوري المصري
"المصائب لا تأتي فرادى".. خطأ علاء يمنح باولو صدارة هدافي الدوري وإصابة فتحي ساعة | الدوري المصري
المحمدي يسجل بمرماه في ليلة تعادلات المصريين بالـ"تشامبيونشيب".. وحجازي يغيب ساعة | المحترفون
جملة رائعة تكتب تقدم الأهلي.. الشيخ يسجل بعد فرصة محققة للداخلية ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 2 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل 3 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 4 أمر ملكي: إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة السعودية

قد ينال إعجابك