كومباني يكشف عن قرص المنوم الذي تسبب في الفوز على البرازيل

لم يدرك البلجيكي فينسنت كومباني لاعب مانشستر سيتي، أن استغراقه في النوم وحضوره متأخرا عن الاجتماع الفني، سيكون جزءا طريفا من مساهمته في انتصار بلاده على البرازيل بمونديال 2018.

بلجيكا حققت إنجازا تاريخيا باحتلال المركز الثالث في كأس العالم بالصيف الماضي، إلا أن المباراة التي سيتذكرها الجيل الحالي، وعلى رأسه كومباني، ستكون مواجهة البرازيل في ربع النهائي، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر 2-1.

كومباني الذي لم يخض سوى 16 دقيقة طوال الدور الأول كانت في المباراة الثالثة أمام إنجلترا، بعد أن تعافى متأخرا من الإصابة، ساهم بشكل فعال في تسجيل هدف بلجيكا الأول أمام البرازيل بربع النهائي.

قائد مانشستر سيتي تلقى ركلة ركنية من ناصر الشاذلي على القائم القريب، ولمسها برأسه بشكل مخادع، لتصطدم في زميله في النادي، فيرناندينيو، الذي سجّل في مرماه بطريق الخطأ وأعلن عن هدف بلجيكا الأول.

كومباني تحدّث إلى عبر محطة RTBF البلجيكية، وعاد بذاكرته لليوم السابق للصدام أمام البرازيل في مدينة كازان: "القصة خلف ذلك الهدف مثيرة للاهتمام. في اليوم السابق، في الفندق، لم أستطع النوم، ولذا أخذت قرصا منوّما ونسيت أن أضبط المنبه لإيقاظي. في الصباح، وخلال محاضرة المباراة، لم أكن متواجدا".

كومباني فوّت جزءا مهما من المحاضرة الفنية، والتي شرح خلالها المدرب روبيرتو مارتينيز نظام وتمركز اللاعبين في الكرات الثابتة.

مدافع سيتي اعتذر عن التأخر، وطلب من تييري هنري مساعد مارتينيز تلخيص ما تم مناقشته في غيابه.

يواصل كومباني: "عندما تناقشت مع هنري عن أسلوبنا في الركلات الثابتة، قمنا معا بتغيير الخطة بالكامل، أخبرته أن البرازيل تدافع تماما مثل مانشستر سيتي، فقد شاهدتهم رفقة بيب جوارديولا أثناء تدربهم في مقرنا بوقت سابق، لقد استنسخوا تمام ما يفعله سيتي، ولذا كنت على دراية بنقاط ضعف هذا الأسلوب".

وبالفعل، قام الشاذلي بتنفيذ ركلة ركنية الدقائق الأولى من الشوط الأول على القائد القريب، ليتقدّم كومباني بسرعة كبيرة ويتسبب بشكل مباشر في هز شباك راقصي السامبا: "إن شاهدتهم الهدف، ستجدونني أركض بسرعة متجاوزا اللاعبين، وخط الدفاع الأول المطلوب منه إبعاد الكرة لا يستطيع رؤيتي قادما من خلفه".

بلجيكا لم تنجح بعد أيام في تكرار انتصارها عند مواجهة فرنسا في نصف النهائي، وخسرت بهدف دون رد، قبل أن تفوز لاحقا على إنجلترا بهدفين دون مقابل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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