شمايكل يروي تفاصيل انفجار مروحية مالك ليستر: "كان شعورا مرعبا"

اضطر كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي، إلى اختبار قسوة رؤية اللحظات الأخيرة لمروحية فيتشاي سريفادانابرابا المالك السابق للنادي الذي توفي في حادث مأساوي.

كاسبر شمايكل النادي : ليستر سيتى ليستر سيتى

شمايكل (32 عاما) تصادف وجوده في ملعب كينج باور يوم 27 أكتوبر الماضي، مع الإقلاع الفاشل لمروحية الراحل التايلاندي، بعد التعادل 1-1 مع وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، والتي أسفرت عن موت فيتشاي و4 آخرين.

وروى الحارس الدولي الدنماركي شهادته عن هذه الأمسية الكارثية في تاريخ ناديه، خلال حديثه إلى شبكة "سكاي سبورت": "للأسف، أتذكر كل شيء، أتذكر كافة التفاصيل".

وواصل مبرزا سبب تأخره في مغادرة الملعب ذاك اليوم: "حضر بعض أفراد عائلتي من الدنمارك، وقد اصطحبتهم في جولة بالملعب، والمروحية كانت دوما شيئا جذابا".

مضيفا: "لقد لوّحنا له، ودّعناه، شاهدناه يقلع، لقد رأيت هذا المشهد مئات المرات، كان بمثابة طقسا اعتياديا بعد المباريات".

وواصل حديثه: "ركضت مباشرة مغادرا عبر الممر الداخلي، وتوجهت لجانب الملعب حيث وقع الحادث، ركضت بسرعة كبيرة وصرخت مطالبا إحضار الشرطة، واحد من أمن النادي رآني وركض من خلفي".

شمايكل حاول المساعدة ولكن الأوان كان قد فات: "اقتربنا من موقع الحادث، رجل الأمن تحديدا اقترب أكثر مني، حاول أن يساعد بأي طريقة، ولكن كان الموقف واضحا من الأدخنة، لم نكن قادرين على فعل أي شيء. كان من المرعب والمريع ألا تكون قادرا على فعل أي شيء بهذه الصورة".

الحارس المتوج بالدوري الإنجليزي موسم 2015\2016 في الإنجاز الأعظم بتاريخ ليستر سيتي، يتواجد في صفوف النادي منذ عام 2011، ويعتبِر فيتشاي سببا رئيسا في ذلك: "عندما تعرضت لكسر في الساق، اضطررت للذهاب إلى لندن، وكنا سنواجه حينها مانشستر سيتي ف أول موسم لنا بعد الصعود للدوري الإنجليزي. حضر إلى المستشفى، اصطحبني في مروحيته وطار بنا نحو ليستر حتى أشاهد المباراة معه، لم يتوجب عليه القيام بذلك، ولكنه فعل".

مضيفا: "أنا هنا منذ 8 سنوات، وهذا يقول الكثير حول الاستقرار هنا وإيمانه بقدراتي، تنقّلت بين 9 أندية قبل أن أستقر في نادٍ واحد، لقد كنت أبحث عن شخص يؤمن بقدراتي، وهو آمن بي".

وواصل مبرزا دور المالك الراحل: "من السهل أن يشغلك عالم الأموال والشهرة والثروة، وهو شخص فعل كل ذلك ولم يهتم بكل ذلك، لقد اهتم فقط بمساعدة الناس. لم يكن في حاجة إلى شراء نادٍ في كرة القدم، لأنه ليس مجالا جيدا للاستثمار".

واختتم: "لم تكن نيته زيادة ثروته، بل رغب في العطاء، لقد كان شغوفا بالنادي، بمدينة ليستر، وقد تبرّع بالكثير للمستشفيات وما إلى ذلك. إن كنت مشجعا لنادٍ ما، فهذا نوع المالك الذي ستريده وستحلم بتواجده".

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