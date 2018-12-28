كأس آسيا – علي عدنان يتقدم قائمة العراق الشابة

أعلن سريتشكو كاتانيتس المدير الفني لمنتخب العراق، عن القائمة النهائية التي ستخوض نهائيات كأس آسيا 2019 على أرض الإمارات انطلاقا من 5 يناير المقبل.

علي عدنان ظهير أيسر أتالانتا يبرز في القائمة. اللاعب صاحب الـ25 عاما يمتلك 64 مباراة دولية، ويعد ركيزة أساسية في منتخب أسود العراق على الرغم من مشاركته في 3 مباريات فقط بالدوري الإيطالي هذا الموسم وملازمته مقاعد البدلاء أغلب فترات الموسم.

المدرب السلوفيني عوّل أيضا على القائد محمد قاصد حارس مرمى القوة الجوية، والذي يعد اللاعب الوحيد المتبقي من القائمة التي فازت بنسخة 2007 في الإنجاز الأعظم لكرة القدم العراقية.

العراق سيفتقد خدمات جاستن ميرام لاعب وسط كولومبوس كرو الأمريكي الذي يغيب للإصابة، فيما ابتعد ياسر قاسم لاعب نورثامبتون تاون الإنجليزي لأسباب فنية.

كما تواصل غياب المخضرم علاء عبد الزهرة مهاجم الشرطة صاحب الـ110 مباراة دولية، إذ ظهر بقميص المنتخب العراقي للمرة الأخيرة في مطلع العام الجاري.

العراق يعيش حقبة ما بعد يونس محمود الذي اعتزل كرة القدم عام 2016، بعد قيادته بلاده للفوز باللقب الآسيوي عام 2007، قبل أن يظهر بشكل مؤثر في وصول العراق لنصف نهائي النسخة الماضية على أرض أستراليا واحتلال المركز الرابع.

المنتخب العراقي حقق فوزا وديا اليوم الجمعة على حساب فلسطين بهدف دون رد، سجّله هُمام طارق لاعب الاستقلال الإيراني، والذي يعد أحد أهم نجوم المنتخب.

القائمة الشابة لا تشهد تواجد أكثر من لاعب واحد فوق الثلاثين، بينما تضم عدة عناصر شابة، مثل صفاء هادي صاحب الـ20 عاما، ومهند علي صاحب الـ18 عاما، وأمجد عطوان صاحب الـ21 عاما.

ويتواجد العراق في المجموعة الرابعة رفقة: إيران، اليمن، فيتنام.

قائمة العراق:

حراسة المرمى: جلال حسن (الزوراء)، محمد قاصد (القوة الجوية)، محمد حميد (الشرطة)

الدفاع: أحمد إبراهيم (العربي القطري)، فرانس بطرس (هوبرو الدنماركي)، سعد ناطق (القوة الجوية)، علي فايز (الخريطيات القطري)، علي عدنان (أتالانتا الإيطالي)، علاء علي مهاوي (الشرطة)، ريبين سولاقا (الخور القطري)، وليد سالم (الشرطة)

الوسط: صفاء هادي (الزوراء)، أسامة راشد (سانتا كلارا البرتغالي)، أحمد ياسين (الخور القطري)، همام طارق (الاستقلال الإيراني)، بشار رسن (برسبوليس الإيراني)، أمجد عطوان (الشرطة)، علي حسني (القوة الجوية)، حسين علي (قطر القطري)، مهدي كامل (الشرطة)،

الهجوم: مهند علي (الشرطة)، أيمن حسين (الصفاقسي التونسي)، علاء عباس (الزوراء)

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