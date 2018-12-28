قائمة الأهلي – غياب كوليبالي ووليد سليمان.. عودة فتحي ومعلول أمام الداخلية

يغيب ساليف كوليبالي مدافع الأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة الداخلية.

الأهلي يواجه الداخلية يوم السبت في السادسة مساءً في لقاء مؤجل من الجولة السادسة في الدوري المصري.

قائمة الأهلي شهدت غياب كوليبالي ووليد سليمان إلى جانب تواجد محمد الشناوي وشريف إكرامي.

قلب دفاع واحد صريح هو أحمد علاء تواجد في قائمة الأهلي بينما يعود علي معلول وأحمد فتحي للظهور في قائمة الفريق من جديد بعد غياب في الدوري.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي.

الدفاع: أيمن أشرف – محمد هاني – أحمد علاء – أحمد فتحي – علي معلول – باسم علي – كريم نيدفيد.

الوسط: هشام محمد – إسلام محارب – أحمد حمودي – مؤمن زكريا – ميدو جابر – عمرو السولية – محمد شريف – أحمد الشيخ – ناصر ماهر.

الهجوم: مروان محسن – وليد أزارو.

ويحتل الأهلي المركز السابع على سلم ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من 11 مباراة، بينما الداخلية في المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة من 16 مباراة.

طالع أيضا

قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الشحات يودع كأس الخليج العربي

وكيل رمضان صبحي يكشف القصة الكاملة لعودة اللاعب إلى الأهلي

إيمري: فكرت في ضم صلاح لسان جيرمان

كوليبالي: سأرحل عن الأهلي

رمضان صبحي: عدت لمساعدة فريق طفولتي