تشكيل الزمالك - حازم وعبد السلام وعبد الغني يحملون اللواء الأبيض أمام بتروجيت

اختار كريستيان جروس مدرب الزمالك مضطرا إشراك محمد عبد الغني ومحمد عبد السلام في دفاع الفريق يوم الجمعة أمام بتروجيت نظرا لإصابة محمود حمدي (الونش) وإيقاف محمود علاء.

ويعود محمود عبد الرحيم (جنش) لحماية عرين الفريق بعدما غاب بسبب الإصابة عن مواجهة القطن التشادي في إياب دور الـ32 للكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك فريق بتروجيت في الجولة 18 للدوري المصري الممتاز الذي يتصدره الفارس الأبيض.

ويلعب الزمالك اللقاء بالتشكيل التالي:

الحارس: جنش

الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حازم إمام

الوسط: محمود كهربا - طارق حامد - يوسف إبراهيم (أوباما) - فرجاني ساسي - مصطفى فتحي

الهجوم: كابونجو كاسونجو

الاحتياطي: عماد السيد - عمر السعيد - محمد إبراهيم - محمد عنتر - محمود عبد العزيز - محمد أحمد (كماتشو) - بهاء مجدي

وخرج من القائمة: محمود عبد العاطي (دونجا) وأحمد فتوح

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