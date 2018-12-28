مدافع ساو باولو: خضعت للكشف الطبي ولكن برشلونة فضّل موريو.. وغاضب من تصريحات فالفيردي

أبدى رودريجو كايو مدافع ساو باولو إحباطه لعدم إتمام صفقة انتقاله إلى برشلونة، بعد أن فضّل النادي الإسباني استقدام خيسون موريو بدلا منه.

برشلونة أعلن عن التعاقد مع موريو قادما من فالنسيا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، ليصرف النظر عن استقدام المدافع البرازيلي الذي ارتبط اسمه به طوال الأسابيع الماضية.

اللاعب تحدّث إلى صحيفة "جلوبو إسبورتي" البرازيلية عن تجربة انتقاله الوشيك إلى برشلونة: "لقد كانت فرصة عظيمة لي، صحيح كنت سألعب لـ6 أشهر فقط، ولكنها كانت فرصة للانتقال إلى أوروبا، وفي نادٍ كبير، حيث بإمكاني إظهار قدراتي. الشيء الأكثر أهمية الآن هو أن أبقى هادئا، لدي عقد مع ساو باولو".

كايو (25 عاما) اعترف أنه خضع للكشف الطبي بالفعل في بلاده البرازيل، تمهيدا لانتقاله إلى برشلونة: "خضعت للكشف الطبي، وتخطيته بنجاح. ولكني امتلكوا خيارين، أنا أو موريو، والذي وقع الاختيار عليه في النهاية. عندما غادرت غرفة الكشف الطبي، كانوا قد وقّعوا مع موريو بالفعل".

وعلل كايو تفضيل موريّو عليه: "أعتقد أنهم فضّلوه لأنه يلعب في أوروبا، في الدوري الإسباني، وهذا أمر مهم بالنسبة لهم، خصوصا مع الفترة الحاسمة التي تنتظرهم في دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا. سرعة التأقلم هي ما صنعت الفارق لصالح موريو، لأني ألعب في أوروبا ولا أمتلك خبرة في أوروبا".

إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة سُئل عن كايو خلال مؤتمر صحفي قبل أسبوع، وأظهر جهلا غامضا بشأن قدرات اللاعب بقوله: "الحقيقة أنني أعرف القليل عنه، أعرف أنه يلعب في ساو باولو".

وعلّق كايو على ذلك: "المدرب (فالفيردي) تحدّث عن الأمر وقال أنه لا يعرفني جيدا وأنني لا ألعب في إسبانيا أو فريق أوروبي، هذا ضايقني، ولكن مجرد معرفتي أنهم كانوا مهتمين باستقدامي، يجعلني سعيدا".

واختتم: "إنها فرص تسنح أحيانا وقد لا تتحقق، أحيانا يصيبك الغضب، ولكن هذا جزء من كرة القدم، أفكر في الأمر بإيجابية، لم يكن الأمر سهلا علي ولن يكون، سأبقى هادئا مع معرفتي أن عقدي يمتد مع ساوباولو لـ3 سنوات، سأنتظر فرصة اللعب في أوروبا يوما ما، وطالما لم يحدث هذا حتى الآن، فسأستأنف رحلتي مع ساو باولو، المكان الذي أحب كل الأشخاص فيه".

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ذكرت أن الاتفاق المبدأي الذي تم بين برشلونة وساو باولو، كان سيقضي بانتقال كايو معارا حتى نهاية الموسم دون مقابل مادي، مع إمكانية الشراء مقابل 15 مليون يورو.

كايو يمتلك 4 مباريات دولية مع البرازيل، وكان أحد أفراد منتخب البرازيل الأوليمبي الفائز بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم الأولى على الإطلاق لراقصي السامبا عام 2016.

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