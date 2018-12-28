رسميا – رمضان صبحي يعود إلى الأهلي.. وتفاصيل الإعارة

أعلن النادي الأهلي رسميا عودة لاعبه رمضان صبحي لصفوف الفريق قادما من هدرسفيلد تاون الإنجليزي على سبيل الإعارة لستة أشهر.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي إن: "كل شيء تم ورمضان سيعود للأهلي معارا لستة أشهر قابلة للتمديد بموافقة الطرفين".

وأكمل "تم إتمام كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب".

وأتم "رمضان سيصل إلى القاهرة خلال ساعات للانتظام في المران مع الفريق".

وعن متى يظهر رمضان بقميص الأهلي؟ أوضح "لقاء الأهلي وبيراميدز سيكون هو الأول لرمضان صبحي".

رمضان صبحي كان لاعبا في صفوف النادي الأهلي، قبل أن ينتقل لفريق ستوك سيتي بداية موسم 2016/2017 ويقضي معهم موسمين.

وشارك رمضان صبحي في 74 مباراة مع الأهلي. سجل فيهم 17 هدفا وصنع 15 آخرين.

وانتقل رمضان صبحي إلى هدرسفيلد بداية الموسم الجاري، قادما من فريق ستوك سيتي. صاحب الـ21 عاما شارك هذا الموسم في أربع مباريات كانت آخرها أمام نيوكاسل يوم السبت الماضي.

لكن ما الإضافة المتوقع أن يقدمها اللاعب الشاب للأهلي.. مهارات حاسمة (طالع التفاصيل).

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