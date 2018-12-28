مؤتمر كلوب: أمام أرسنال نبدأ مرحلة جديدة من الموسم.. لن تكون لنا أي فرصة إذا سمحنا لهم بالمرتدات

يرى يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول، أن مباراة أرسنال ستكون بثمابة مرحلة جديدة من الموسم.

ومن جهة أخرى، حذر كلوب من هجمات أرسنال المرتدة، مؤكدا أن فريقه سيعاني بشدة إذا سمح لهم اللاعبين بتنفيذها.

ويلتقي ليفربول مع أرسنال مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

وجاء مؤتمر يورجن كلوب كاملا كالتالي..

مرتدات أرسنال

"أرسنال الآن في في مرحلة جيدة. يملكون فريقا قويا ومدرب جيد، لذلك ستكون مباراة صعبة للغاية".

"ستكون مباراة مختلفة تماما بالطبع، إذا منحناهم الفرصة لتنظيم هجمات مرتدة قوية مثلما حدث في مباراة نيوكاسل، لا أعتقد أننا سنملك أي فرصة في المباراة لأنهم أقوياء جدا في ذلك. لذلك يجب أن نتحسن بشكل كبير".

ثقة ليفربول

"في اليد الأخرى، نحن نملك الآن 51 نقطة وهذا أمر لا يصدق. نحن أيضا نمر بمرحلة جيدة، واللاعبون يشعرون بشعور جيد".

"المشكلة الصغيرة التي تقابلنا هي أن بداية النصف الثاني من الموسم يوم السبت. كان هدفنا مع بداية الموسم أن نضع أساسات قوية للنصف الثاني من الموسم".

مرحلة جديدة

"الآن نحن وضعنا تلك الأساسات القوية بالفعل، وعلينا مواصلة العمل وتكرار ما فعلنا مرارا. سنكون في كامل تركيزنا على المباراة المقبلة".

"يجب أن تعرف أهدافنا جيدا. كلنا نعلم أهمية الموقف الحالي، نسعى ونحاول الفوز في كل لعبة. ثم سنرى إلى أين يقودنا ذلك".

الغيابات

"أوكس تشامبيرلين عاد للجري مرة أخرى وهذا أمر غاية في الروعة. الآن ننتظر رد فعله، لكل على كل حال أعتقد أنه سيعود للتدريبات بشكل طبيعي خلال شهر فبراير المقبل".

"جيمس ميلنر لن يكون متاحا أمام أرسنال. لديه مشكلة عضلية بسيطة، وأتمنى أن يكون جاهزا للمباريات التالية".

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