أوشك عام 2018 على الانتهاء فمن هم الأفضل فيها؟ نجوم الكرة المصرية والمحللين الرياضيين يجيبون لـFilGoal.com.

والآن ستكون الاختيار لطه إسماعيل نجم الأهلي السابق والمحاضر الرياضي والمحلل بقناة "أون سبورت".

** أفضل فريق؟

الأهلي والزمالك معا، الأهلي كان أفضل في بداية العام وتوج بالدوري والآن الزمالك يسير بشكل جيد.

** أفضل مدرب؟

حسام حسن قدم أداء مميزا مع المصري قبل رحيله.

** أفضل حدث؟

مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2018.

أفضل لاعب؟

محمد صلاح قدم كل شيء مع ليفربول ومع منتخب مصر.

وهناك أيضا وليد سليمان الأفضل في الدوري وكان سببا رئيسيا في بلوغ الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا.

** أفضل لاعب صاعد؟

سأختار ثلاثة هم صلاح محسن ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر.

** تشكيل العام؟

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول- علي جبر- أحمد حجازي- أحمد فتحي

في الوسط الدفاعي: طارق حامد- حسام عاشور

في الوسط الهجوم: كينو- محمود عبد المنعم "كهربا"- وليد سليمان

في الهجوم: جون أنطوي

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