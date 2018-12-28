حسام حسن: تشرفت بقيادة الزمالك ونجحت معهم.. حققت معجزة في المصري والآن وقت البطولة مع بيراميدز

الجمعة، 28 ديسمبر 2018 - 13:57

كتب : FilGoal

حسام حسن

"حان وقت البطولة الأولى" هكذا يتحدث حسام حسن عن تجريبته مع نادي بيراميدز بعد النجاح م الزمالك والمصري والأردن حسب تقديره.

وقال حسام حسن في تصريحات لقناة إم بي سي: "أتشرف بتواجدي في نادي بيراميدز تحت قيادة إدارة مميزة وبوجود تركي آل الشيخ، وأتمنى تحقيق البطولات واستمرار المنافسة على لقب الدوري".

وأضاف "قيادة المصري للتواجد في المربع الذهبي لثلاثة أعوام رغم الظروف التي تعرض لها على المستوى الدولي والمحلي واللعب بدون جماهيره بعيدا عن أرض الفريق يعتبر معجزة، بل أراه يصل لمرحلة الإعجاز".

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حسام أتبع "تشرفت أيضا بتدريب ناد كبير بحجم الزمالك، كان الفريق وقتها في مكانة لا تليق به أو بجماهيره، وتمكنا من المنافسة رغم الظروف الصعبة بدعم جمهور الزمالك الوفي".

وواصل ""ارتقيت بالفريق من المركز الـ13 إلى الثاني في الجدول، وكنا قريبين من حصد اللقب لكن خسرناه لأسباب معينة".

واسترسل "في ذلك الموسم تحديدا تمكنا من منافسة الأهلي الذي كان يضم كل لاعبي منتخب مصر، لذلك أعتبر هذا بمثابة البطولة، خاصة بعدما كانت جماهير الزمالك قد فقدت الثقة في هذا الجيل".

وأتم "مع الأردن أيضا تأهلنا لنهائيات كأس آسيا بدون أي هزيمة، ووصلنا للمرحلة النهائية من ملحق تصفيات كأس العالم 2014 قبل الإقصاء أمام أوروجواي، وأعتبر هذا بمثابة البطولة".

حسام حسن استقال من تدريب النادي المصري بعد أسابيع قليلة من الدوري هذا الموسم، قبل أن ينتقل لتدريب نادي بيراميدز.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي يوم 4 يناير المقبل في بطولة الدوري المصري.

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