زيكو: ميسي لا يحتاج إلى كأس العالم حتى يصبح الأفضل

لا يحتاج ليونيل ميسي إلى تحقيق كأس العالم من أجل الحصول على لقب أفضل لاعب في العالم على الإطلاق بحسب ما يرى النجم البرازيلي زيكو.

وعلى الرغم من نجاحه كبير رفقة برشلونة إلا ان البرغوث لم ينجح في التتويج بالمونديال رفقة التانجو خلال 4 نسخ واكتفى بالوصول للنهائي عام 2014.

وزيكو الذي لم يحقق المونديال رفقة البرازيلي يرى أن ميسي لا يحتاج لأي إثبات من أجل اعتباره الأفضل على الإطلاق.

وقال في تصريحات لشبكة Omnisport: "إنه ليس إحباط. الناس تفكر الآن في الإنجازات فقط ولكني أظن أن مسيرتك وعملك هو الأهم".

وأضاف "كرة القدم لعبة جماعية، وفي بعض الأحيان لا تتوقف على لعبك أنت فقط بشكل جيد، إنها تعتمد على إذا ما كان الفريق جيدا".

وأوضح "في بعض الأحيان أنت تقرر المباريات ولكن ليس بإمكانك ذلك في المسابقات، لذا لا يجب تجاهل ما فعله ميسي لأنه لم يحقق كأس العالم".

وأردف "يوان كرويف لم يحقق لقب المونديال ولكنه بين أفضل اللاعبين في التاريخ وسوف يظل كذلك دائما رفقة آخرين".

وأتم "كل شيء يُبنى على كونك الأفضل أم لا. كرة القدم لعبة جماعية وليست فردية".

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