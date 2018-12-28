يعود محمود عبد الرحيم "جنش" لحراسة مرمى الزمالك، فيما يتجاور محمد عبد السلام مع محمد عبد الغني في الدفاع لغياب محمود حمدي "الونش" ومحمود علاء للإصابة وللإيقاف.

استقر كريستيان جروس المدير الفني السويسري لنادي الزمالك على التشكيل الأقرب لفريقه أمام بتروجيت.

ويلتقي الزمالك مع بتروجيت مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة بتروجيت كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: مصطفى فتحي – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبد المنعم "كهربا".

الهجوم: كابونجو كاسونجو.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، فيما يحتل بتروجيت المركز الـ17 برصيد 15 نقطة.

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