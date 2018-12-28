هازارد عن مستقبله: سأحدد نهاية الموسم

حدد إدين هازارد لاعب تشيلسي توقيت الكشف عن مستقبله مع الفريق مؤكدا أنه سيحسم قراره نهاية الموسم الجاري.

هازارد ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، واللاعب أبدى رغبته في ذلك بأكثر من مناسبة ولكنه شدد في الوقت نفسه على سعادته رفقة البلوز وعدم رغبته في اتخاذ قرار يشعره بالندم لاحقا.

وينتهي عقد الدولي البلجيكي عام 2020 ولكنه أشار إلى عدم نيته التعجل في اتخاذ القرار.

وقال في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "كي أكون أمينا أنا فقط أركز داخل الملعب، وسوف نرى ما قد يحدث نهاية الموسم الجاري".

وعن دوره كمهاجم وهمي تحت قيادة مدربه ماوريسيو ساري، أضاف "أسجل المزيد من الأهداف، لا أشعر أنني ألعب بشكل أفضل، فقط أسجل أهدافا أكثر".

وأوضح "لا أعرف لماذا، ربما لأني بت أقرب إلى المرمى، مركزي جناح وأشعر بحال أفضل في ذلك المركز ولكن ضد واتفورد أبليت حسنا كمهاجم وكذلك أمام برايتون".

وشدد "المدرب يختار الأنسب ومكاني في الملعب وأنا أحاول بذل المزيد من الجهد".

هازارد انضم إلى نادي المائة من حيث عدد الأهداف المسجلة في قائمة البلوز، بوصوله إلى الهدف رقم 101 أمام واتفورد.

وعن ذلك قال: "إن سجلت 100 هدفا فسوف ترغب في المزيد، سجلت العديد من الأهداف خلال مسيرتي لذا لا يمكنني اختيار أفضلهم".

وخلال الموسم الجاري سجل صاحب الـ27 عاما 10 أهداف وصنع 9 رفقة النادي اللندني بالدوري الإنجليزي.

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