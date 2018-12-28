مؤتمر إيمري: مواجهة ليفربول اختبار لنا.. ونحن في وضع جيد

يرى أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال أن مواجهة ليفربول بمثابة اختبار هام لفريقه خلال الفترة المقبلة وذلك قبل مواجهة الفريقين غدا السبت.

أرسنال تعادل الجولة الماضية مع برايتون 1-1، ليتراجع للمركز الخامس، ولكن ذلك لم يُفقد المدرب الإسباني ثقته في لاعبيه.

وقال: "نحن نلعب مباريات كثيرة بظرف أيام قليلة ونحتاج كل يوم تقريبا لفحص اللاعبين لنعرف قدرتهم على اللعب، الخميس تدربنا مع اللاعبين الذين لم يلعبون ضد برايتون، (شكودران) موستافي قريب من العودة للتدريبات الجماعية، هو يتدرب منفردا".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للقاء "اليوم هو التدريب الأخير قبل المباراة وسنعرف من قادر على المشاركة غدا السبت".

وتابع "إنها مباراة كبيرة ومهمة للفريقين، هم لم يخسروا هذا الموسم ومعنوياتهم عالية وكذلك حالتهم. أنا أرى تطورهم عن العام الماضي وأعتقد هم في أفضل حالاتهم حاليا، وبالنسبة لنا إنه تحد كبير واختبار جيد لقدراتنا، الفرق بيننا وبينهم هو الترتيب بالجدول".

وأشار إلى "لعبنا ضدهم مباراة واحدة بالإمارات وتعادلنا وكانت مباراة جيدة، وفي ليفربول المباراة ستكون مختلفة حتما عن المباراة الأخيرة التي لعبناها هنا".

ونوه "لاعبو ليفربول دائما يشعرون بالثقة باللعب في ملعبهم مع جماهيرهم كذلك الأجواء تساعدهم هناك، لكن أنا لدي لاعبين لا يلعبون مباراة كبيرة كهذه لأول مرة، وأعلم أنها مباراة صعبة لكن سيكون اختبار لنا، أنا لدي حافز كبير وأتطلع لهذه المباراة".

مدرب باريس السابق أكمل "بعد أن انتهينا من النصف الأول من الموسم أعتقد أننا في وضع جيد مع 38 نقطة ليس وضع ممتاز ولكن جيد نظرا للفرق بيننا وبين الفرق التي فوقنا بالترتيب، هم يستغلون هذا الشيء لذا نحن علينا أن نستمر بالتحسن ونطور الأداء لتقليل هذا الفارق بيننا وبينهم".

وعن احتمالية إيقافه لركلة لزجاجة مياه في المباراة الأخيرة على أحد الجماهير بالخطأ "اعتذرت و ركلت الزجاجة لأنني كنت غاضبا ولم أقصدها على المشجع وذهبت واعتذرت له، أكرر اليوم اعتذاري لهذا التصرف الفردي، ركلت الزجاجة لأنها كانت بجانبي ولم أتعمد ركلها على أحد".

واختتم "آمل أن لا أتعرض للعقاب لكني سأحترم القرار لأنه كان رد فعل لتصرفي لكن لم تكن تلك نيتي واعتذرت، وآمل أن يُنهي الاعتذار المسألة".

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