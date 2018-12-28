معروف يدير لقاء الزمالك وبتروجيت.. سجل رائع مع الأبيض وسيء مع الفريق البترولي

الجمعة، 28 ديسمبر 2018 - 11:51

كتب : FilGoal

محمد معروف حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

يلتقي الزمالك مع بتروجيت مساء اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الـ18 والأولى للدور الثاني من بطولة الدوري.

مباراة سيديرها تحكيميا، محمد معروف الحكم المصري الدولي، ويعاونه يوسف البساطي، وأحمد نوفل، وهاني أمين، ومحمد سلامة، ومحمد يوسف.

وسبق لمعروف إدارة 14 مباراة سابقة لنادي الزمالك. فاز الفريق في 10 مباريات، وتعادل في ثلاثة وخسر مرة وحيدة. كانت أمام إنبي بهدفين مقابل لا شيء في موسم 2015/2016.

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واحتسب معروف خمس ركلات جزاء لصالح الزمالك خلال المباريات السابقة التي أدارها للفريق. سجل الزمالك أربعة منهم، وأهدر واحدة فقط.

على الجهة الأخرى، سبق لمحمد معروف إدارة 10 مباريات لبتروجيت. خسر الفريق البترولي في ثمانية منهم، وتعادل مرتين ولم يفز أبدا.

ولم يحتسب معروف أي ركلة جزاء من قبل في المباريات التي أدارها لبتروجيت.

وكانت آخر مباراتين أدارهما لبتروجيت أمام الأهلي في موسمي 2016/2017 و2017/2018. وفاز الأهلي في كليهما بهدفين وبثلاثية.

وسبق لمعروف إدارة مباراتين سابقتين بين الزمالك وبتروجيت. فاز الزمالك في الأولى بهدفين مقابل لا شيء في تصفيات تحديد بطل الدوري لموسم 2013/2014، وفاز الزمالك أيضا في الثانية بهدف في موسم 2016/2017.

يذكر أن محمد معروف أدار 12 مباراة هذا الموسم حتى الآن، بين الدوري وكأس مصر، ودوري أبطال إفريقيا. احتسب فيهم أربع ركلات جزاء، وأشهر 45 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء وحيدة.

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