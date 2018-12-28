مستشفى الأهلي - اختبار طبي أخير لـ عاشور لتحديد موقفه من لقاء الداخلية

يخضع حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي أخير مساء اليوم الجمعة؛ لتحديد فرصه بشكل نهائي في التواجد ضمن قائمة الفريق التي تدخل معسكرا مغلقا مساء اليوم الجمعة؛ استعدادا لمواجهة الداخلية التي تقام غدا، والمؤجلة من الجولة السادسة في بطولة الدوري العام.

واشتكي عاشور من إصابة في الكاحل، أبعدته عن المشاركة في مران الفريق ومواجهة جيما أبا جيفار الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا.

وخضع عاشور لبرنامج خاص؛ لتجهيزه للتواجد مع الفريق في المباريات المقبلة، حيث خاض اللاعب مرانا منفردا، ثم شارك أمس في المران البدني الجماعي، فيما يتحدد موقفه اليوم بشكل نهائي من التواجد في قائمة الفريق؛ استعدادا للداخلية.

ويشارك الثنائي أيمن أشرف وكريم وليد "نيدفيد"، لاعبا الفريق الأول، اليوم في مران الفريق الذي يقام على ملعب التتش في ختام استعدادات الفريق لمواجهة الداخلية التي تقام غدا السبت.

وخاض نيدفيد وأشرف، تدريبات استشفائية أمس، وذلك ضمن مخطط الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، لتخفيف الحمل البدني على بعض اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي خلال الفترة الأخيرة ومنحهم الراحة الكافية لالتقاط الأنفاس؛ بسبب ضغط المباريات.

وأكد طبيب الفريق خالد محمود، في تصريحات صحفية أنه لا توجد أية شكاوى طبية من الثنائي أيمن أشرف وكريم نيدفيد.

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