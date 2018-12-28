أجندة الأهلي الجمعة - ترقب قرعة إفريقيا ووصول لاسارتي ومعسكر الداخلية

الجمعة، 28 ديسمبر 2018 - 10:49

كتب : FilGoal

لاسارتي - الأهلي

تنتظر الأهلي العديد من المناسبات الهامة اليوم الجمعة.. قرعة دوري أبطال إفريقيا ووصول المدرب الجديد مارتن لاسارتي لتولي المهمة عقب اللقاء الداخلية.

يقدم لكم FilGoal.com أجندة الأهلي اليوم الجمعة، الموافق 28 ديسمبر 2018.

1- يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكر مغلق اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الداخلية غدا السبت في الدوري.

أخبار متعلقة

نادر شوقي: المنتخب ضمن اعتبارات عودة رمضان إلى الأهلي.. الكل مستفيد من الصفقة أرقام في الجول - ما المتوقع من رمضان إضافته لـ الأهلي.. مهارات حاسمة القيعي: جيرالدو بدلا من كوليبالي في قائمة الأهلي تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي حصاد 2018 – الأهلي.. قصة من 5 أجزاء

ويخوض الفريق مرانه في الرابعة عصر اليوم قبل أن يدخل معسكر مغلق استعدادا للمباراة التي يعود بها للمنافسات المحلية بعد تخطي عقبة جيما الاثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

2- يترقب جمهور ومسئولو النادي الأهلي اليوم الجمعة مراسم قرعة دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد أن تخطى الفريق عقبة جيما أبا جيفار الإثيوبي في دور الـ32 من البطولة.

وتأمل الجماهير وقوع الفريق في مجموعة مناسبة في ظل الأداء المتباين من جانب الفريق بالفترة الأخيرة.

3- يصل إلى القاهرة خلال الساعات القادمة من اليوم الأورجواياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق لتولي مهام عمله بداية من الأيام القادمة.

ويتواجد لاساراتي في ملعب بتروسبورت لمتابعة مباراة الفريق أمام الداخلية على أن يتولى المهمة بعدها مباشرة بعد التعاقد معه منذ عدة أيام.

4- يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بالنادي الاهلي مباراة هامة امام بني سويف في إطار منافسات بطولة الدوري.

وتقام المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة ويسعى خلالها الفريق للفوز وإستمرار سلسلة اللاهزيمة التي يحققها بالفترة الماضية.

اقرأ أيضا:

أرقام في الجول - ما المتوقع من رمضان إضافته لـ الأهلي.. مهارات حاسمة

تعرف على كل شيء يخص قرعة دوري أبطال إفريقيا

القيعي يعلنها: إصرار رمضان صبحي لعب الدور الأكبر في عودته.. إفريقيا هدفنا

بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات

مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول سبب استعارة رمضان 6 أشهر فقط

ممدوح عيد لـ في الجول: حمدي فتحي متمسك بالانتقال لـ الأهلي في يناير

الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

سجل مميز لـ الزمالك ضد الفرق المغربية.. التتويج بـ3 بطولات وتفوق كبير 46 ثاتيه | تقرير في الجول
مباشر الدوري المصري - الزمالك يستقبل بتروجيت لتعزيز الصدارة 3 دقيقة | الدوري المصري
لمناهضة العنصرية.. إيكاردي يرغب في إهداء شارة قيادة إنتر لزميله أسامواه 14 دقيقة | أوروبا
قرعة الكونفدرالية – قمة مصرية مغربية.. الزمالك يواجه اتحاد طنجة 29 دقيقة | مصر
قائمة الأهلي – غياب كوليبالي ووليد سليمان.. عودة فتحي ومعلول أمام الداخلية 42 دقيقة | مصر
تشكيل الزمالك - حازم وعبد السلام وعبد الغني يحملون اللواء الأبيض أمام بتروجيت 53 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 3 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل 4 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات

قد ينال إعجابك