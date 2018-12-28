أجندة الأهلي الجمعة - ترقب قرعة إفريقيا ووصول لاسارتي ومعسكر الداخلية
الجمعة، 28 ديسمبر 2018 - 10:49
كتب : FilGoal
تنتظر الأهلي العديد من المناسبات الهامة اليوم الجمعة.. قرعة دوري أبطال إفريقيا ووصول المدرب الجديد مارتن لاسارتي لتولي المهمة عقب اللقاء الداخلية.
يقدم لكم FilGoal.com أجندة الأهلي اليوم الجمعة، الموافق 28 ديسمبر 2018.
1- يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكر مغلق اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الداخلية غدا السبت في الدوري.
ويخوض الفريق مرانه في الرابعة عصر اليوم قبل أن يدخل معسكر مغلق استعدادا للمباراة التي يعود بها للمنافسات المحلية بعد تخطي عقبة جيما الاثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.
2- يترقب جمهور ومسئولو النادي الأهلي اليوم الجمعة مراسم قرعة دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد أن تخطى الفريق عقبة جيما أبا جيفار الإثيوبي في دور الـ32 من البطولة.
وتأمل الجماهير وقوع الفريق في مجموعة مناسبة في ظل الأداء المتباين من جانب الفريق بالفترة الأخيرة.
3- يصل إلى القاهرة خلال الساعات القادمة من اليوم الأورجواياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق لتولي مهام عمله بداية من الأيام القادمة.
ويتواجد لاساراتي في ملعب بتروسبورت لمتابعة مباراة الفريق أمام الداخلية على أن يتولى المهمة بعدها مباشرة بعد التعاقد معه منذ عدة أيام.
4- يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بالنادي الاهلي مباراة هامة امام بني سويف في إطار منافسات بطولة الدوري.
وتقام المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة ويسعى خلالها الفريق للفوز وإستمرار سلسلة اللاهزيمة التي يحققها بالفترة الماضية.
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