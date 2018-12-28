أجندة الأهلي الجمعة - ترقب قرعة إفريقيا ووصول لاسارتي ومعسكر الداخلية

تنتظر الأهلي العديد من المناسبات الهامة اليوم الجمعة.. قرعة دوري أبطال إفريقيا ووصول المدرب الجديد مارتن لاسارتي لتولي المهمة عقب اللقاء الداخلية.

يقدم لكم FilGoal.com أجندة الأهلي اليوم الجمعة، الموافق 28 ديسمبر 2018.

1- يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكر مغلق اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الداخلية غدا السبت في الدوري.

ويخوض الفريق مرانه في الرابعة عصر اليوم قبل أن يدخل معسكر مغلق استعدادا للمباراة التي يعود بها للمنافسات المحلية بعد تخطي عقبة جيما الاثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

2- يترقب جمهور ومسئولو النادي الأهلي اليوم الجمعة مراسم قرعة دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد أن تخطى الفريق عقبة جيما أبا جيفار الإثيوبي في دور الـ32 من البطولة.

وتأمل الجماهير وقوع الفريق في مجموعة مناسبة في ظل الأداء المتباين من جانب الفريق بالفترة الأخيرة.