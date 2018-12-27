جاتوزو: هناك الكثير من التشاؤم بشأن ميلان

يرى جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان أن هناك الكثير من التشاؤم بشأن مستقبل فريقه بعد النتائج المتراجعة في الآونة الأخيرة.

الروسونيري فشل في تحقيق الفوز خلال المباريات الأربع الأخيرة بالدوري الإيطالي إذ تعادل في 3 وخسر مباراة، فيما ودع الدوري الأوروبي على يد أولمبياكوس.

نتائج أثارت التكهنات بشأن مستقبل جينارو مع ميلان، ولكن لاعب الوسط المخضرم السابق يؤمن أن البعض متشائم بشأن فريقه.

وقال في تصريحات لقناة ناديه: "هناك شعور خارج النادي يسوده الكثير من التشاؤم بشأن الفريق، صحيح أننا لم نحدث طفرة في الجودة حينما توجب علينا ذلك".

وأضاف "عندما كنا في المركز الرابع لم نظهر المزيد مما لدينا، ولكن الشعور السائد الآن كله سلبي وحتى اللاعبين وصل إليهم ذلك الشعور".

وتابع حديثه "في بعض المباريات الماضية كان لدينا بعض المناسبات الهامة ولكننا لم نمتلك زمام المبادرة. أصلحنا الوضع الدفاعي ولكننا الآن نعاني للتسجيل".

وتطرق جاتوزو إلى مهاجمه جونزالو إيجوايين الذي لم يسجل أي هدف منذ 9 مباريات، ودافع عنه قائلا: "أهدر ركلة جزاء ثم تلقى بطاقة حمراء (أمام يوفنتوس) وعالم بأكمله تحدث عنه".

واستدرك "لكن أمام فروسونيني شاهدت إيجوايين الذي أعرفه في الشوط الثاني، يحاول ويحاول على المرمى ولكنه كان غير محظوظ ولم يسجل أمام فريق دافع بعشرة لاعبين".

وأتم "افتقدنا للابتكار والكثافة في الجانب الهجومي لكني واثق أنه إذا ما سجلنا فسوف تُفتح الأبواب المغلقة".

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