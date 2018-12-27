رغم اعتذاره.. إيمري معرض للإيقاف بعد ركل مشجع بزجاجة مياه

الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 19:40

كتب : FilGoal

أوناي إيمري - أرسنال

3 شباك نظيفة فقط في 19 مباراة بالدوري، مع التفريط في نقطتين إضافيتين على أرض برايتون هوف ألبيون.. أوناي إيمري مدرب أرسنال أعصابه في هذا الوضع الصعب، وبات مهددا بالإيقاف من قبل الاتحاد الإنجليزي

المدرب الإسباني ركل زجاجة مياه خلال تعادل فريقه أمام برايتون 1-1 أمس الأربعاء بالجولة 19 من الدوري الإنجليزي، وصحيفة "صن" البريطانية أفادت أنه قد يتعرض للإيقاف من قبل الاتحاد الإنجليزي.

إيمري ركل الزجاجة بشكل غاضب، لتصيب مشجعا من الحضور، قبل أن يرفع إيمري يده مباشرة مبديا اعتذاره، ويتوجه لمصافحة المشجع.

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مدرب أرسنال اعتذر مجددا بشكل علني بعد المباراة: "ركلت زجاجة المياه، لم تكن قوية ولكنها أصابت مشجعا".

نادي أرسنال أهدى المشجع قميص لوران كوسيلني بعد المباراة، في بادرة اعتذار إضافية.

هذا الأمر قد لا يجنّب إيمري عقوبة الإيقاف، إذ تعرّض جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق لإيقاف لمباراة واحدة في أغسطس 2016 بعد أن أقدم على تصرف مماثل أثناء اعتراضه على حكم المباراة.

أرسنال يتواجد في المركز الخامس 38 نقطة، بعد أن تلقى هزيمة وتعادل في مواجهة بآخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي.

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