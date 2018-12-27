تقرير: ريال مدريد مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد "خليفة مارسيلو"

تفكر إدارة ريال مدريد جديا في التعاقد مع جونيور فيربو لاعب ريال بيتيس، انطلاقا من الموسم المقبل، عبر دفع الشرط الجزائي في عقده.

صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أن ريال مدريد يدرس استقدام ظهير أيسر بيتيس ذو الجنسية الدومينيكانية، إذ يعتبرونه بديلا مستقبليا لـ مارسيلو.

مارسيلو سيكمل 31 عاما في مايو المقبل، ودخل بالفعل الجزء الأخير من مسيرته، لذا تبحث إدارة ريال مدريد عن بديل مستقبلي بقدرات هجومية مشابهة للبرازيلي.

الصحيفة ذكرت أن سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد سعيد بمستوى سيرخيو ريجيلون الذي يعد الظهير الأيسر البديل في القائمة حاليا، ولكن النادي يرى جونيور كبديل حقيقي لـ مارسيلو.

جونيور جدد تعاقده مع بيتيس في أغسطس الماضي حتى عام 2023، مع شرط جزائي يبلغ 50 مليون يورو، تنوي إدارة ريال مدريد دفعها في الصيف المقبل.

أرسنال ومانشستر سيتي مهتمان بدوريهما باستقدام الظهير ذو القدرات الهجومية الكبيرة، والذي ساهم في احتلال فريقه المركز الخامس في الدوري الموسم الماضي والتأهل بالتالي إلى الدوري الأوروبي.

جونيور سجّل 3 أهداف وصنع هدفين لـ بيتيس هذا الموسم، وبرز بشدة خلال الانتصار على برشلونة 4-3 في كامب نو، المواجهة التي سجّل فيها هدفا وصنع الآخر.

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