سولشاير: بوجبا سعيد الآن.. وعملت على تغيير شيئا واحدا في يونايتد

"نتيجة رائعة وبدأنا المباراة ببطء ولكننا دخلنا لأجوائها تدريجيا" هكذا تحدث أولي جونار سولشاير المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد عقب فوزه على هدرسفيلد بثلاثة أهداف لهدف في ملعب أولد ترافورد في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث سولشاير عقب المباراة قائلا: "لا يمكنني تغيير كل شيء في أسبوع ولكنني عملت على تغيير العقلية وهناك طريقة لعب أريد أن ينتهجها الفريق".

وواصل "كان بإمكاننا قتل المباراة مبكرا ولكن جاهزيتنا البدنية لم تكن جيدة".

وأردف "كان بإمكاننا أن نلعب بشكل أفضل وقدمنا أداء متميزا في بعض اللحظات وضغطنا هدرسفيلد في اللحظات الأخرى لكنني سعيد بالفوز".

وشدد "هذا مانشستر يونايتد عندما نسجل الأول نريد الثاني وعند تسجيل الثاني نريد الثالث وكل فريق يمثل هذا النادي يُبني على ذلك".

وعن تصدي ديفيد دي خيا قبل تسجيل الهدف الثاني قال: "كانت لحظة فاصلة في تلك المباراة قد يكون من أفضل التصديات التي شاهدتها في العالم".

أما عن إجراء تبديلات مبكرة قال: "أردنا بعض الخبرة خاصة إننا عانينا بعض الشيء مع انطلاق الشوط الثاني وكنا نحتاج لتهدئة اللعب".

وأضاف "كنا نريد الخروج بشباك نظيفة ولكن تليقنا هدفا من ركلة ثابتة للمباراة الثانية على التوالي وسنعمل على عدم حدوث الأمر مجددا في المباراة المقبلة".

أما عما قدمه بول بوجبا في المباراة وتسجيله لهدفين قال: "هذا هو بوجبا الذي أعرفه وعرفته في شباب يونايتد وهو يحب هذا النادي وهو ابن هذا النادي ويعرف ما يعنيه اللعب له".

وأكمل "هو سعيد الآن يعرف أن بإمكانه تسجيل الأهداف وصناعة الفرص وصنع فرصا في اللقاء السابق".

وعن المصابين قال سولشاير: "سوف نستعيد أليكسيس سانشيز وأنتوني مارسيال وروميلو لوكاكو في المباراة المقبلة".

ويستعد يونايتد الآن للقاء بورنموث يوم الأحد المقبل في ملعب أولد ترافورد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل يونايتد المركز الساس في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

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