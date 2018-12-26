بالفيديو - سيتي يواصل نزيف النقاط ويبتعد عن ليفربول في سقوط مفاجئ أمام ليستر

قبل تلك الجولة كانت المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي على الصدارة، ولكن بعدها تغيرت الأوضاع ومانشستر سيتي تراجع للمركز الثالث.

السماوي تعرض لسقوط مفاجئ أمام ليستر سيتي وخسر بهدفين لهدف في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيتي واصل نزيف النقاط وفقد النقطة السادسة بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس.

























































الهدف الأول لم يتأخر وفي الدقيقة 14 مرر المدافع إيمريك لابورتي إلى سيرخيو أجويرو الذي بدوره مرر سريعا إلى بيرناردو سيلفا ليضعها الأخير في الشباك بسهولة.

الدقيقة 19 جاء الرد من الثعالب ومارك ألبرايتون استغل تمريرة عرضية من الجبهة اليسرى لجايمي فاردي ليسكنها برأسه على يمين إيديرسون.

سيطرة سيتي استمرت ولكن دون خطورة حقيقة، ومع الدقيقة 36 سدد أجويرو كرة مرت فوق العارض مستغلا تمريرة من ليروي ساني على الجبهة اليسرى.

وكاد ليستر يضاعف النتيجة ولكن تسديدة حمزة شودري في الدقيقة 40 كانت تتجه صوب المرمى قبل أن ينقذها لابورتي ويشتتها بعيدا.

في الشوط الثاني تواصلت سيطرة السماوي سعيا للتعادل ولكن دون أن يفلحوا في ذلك.

وليستر صدم الضيوف بتسديدة قوية في الدقيقة 82 عن طريق ريكاردو بيريرا من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

الوضع ازداد سوءا على رجال المدرب بيب جوارديولا إذ تعرض فابيان ديلف للطرد بعد تدخل عنيف على لاعب ليستر في الدقيقة 89.

هزيمة أوقفت رصيد مانشستر سيتي عند 44 نقطة في المركز الثالث خلف كلا من ليفربول وتوتنام بفارق 7 نقاط عن الريدز.

أما ليستر فرفع رصيده إلى 28 نقطة مرتقيا للمركز السابع.

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