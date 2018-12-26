بالفيديو - يونايتد يحافظ على غزارته التهديفية مع سولشاير ويضرب هدرسفيلد بالثلاثة

8 أهداف في مباراتين سجلها مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب المؤقت أولي جونار سولشاير. غزارة تهديفية كبيرة مع النرويجي وانتصارين متتاليين.

مانشستر يونايتد يضرب هدرسفيلد تاون بثلاثية مقابل هدف في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

























































بعد الفوز على كارديف بخماسية تكرر الفوز بثلاثية، في ليلة تألق بها بول بوجا وسجل هدفين.

في الدقيقة العاشرة أتى التهديد الأول عن طريق هدرسفيلد، الذي كان مسيطرا على الكرة في البداية، من تسديدة لتيرينس كانجولو من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت فوق العارضة.

واستمرت سيطرة هدرسفيلد على الكرة حتى الدقيقة 24، بعدها بدأ لاعبو يونايتد في تناقل الكرة قبل أن تنتهي بتسديدة من بول بوجا ولكن في يد الحارس.

والهدف الأحمر لم يتأخر بعد ذلك، 3 دقائق فقط مرت قبل أن يسجل نيمانيا ماتيتش الهدف الأول في اللقاء إثر رأسية لفيكتور ليندلوف تصدى لها الحارس لتذهب إلى ماتيتش الذي وضعها في الشباك.

وفي الدقيقة 61 كاد هدرسفيلد يدرك التعادل لولا تألق الحارس دافيد دي خيا إذ أنقذ تسديدة لوران ديبورتي بصعوبة شديدة لتذهب إلى ركنية.

لكن يونايتد لم يصمت وسجل بعد مرور 3 دقائق فقط عن طريق بوجبا من تسديدة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أندير هيريرا الذي استفاد من توغل خوان ماتا وتمريرته.

الدولي الفرنسي لم يتوقف عند هذا الحد. تسديدة قوية أرضية رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 78 سكنت على يمين الحارس الذي فشل في اللحاق بها.

وسجل هدرسفيلد هدف الشرف في الدقيقة 88 من تسديدة لماتياس يورجنسين.

رصيد الشياطين الحمر ارتفع إلى 32 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد هدرسفيلد عند 10 نقاط في المركز الأخير.

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