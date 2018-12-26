حجازي ينتصر على سام مرسي في الدوري.. والمحمدي يفوز على سوانزي

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 19:08

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

حقق وست بروميتش انتصارا هاما له في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي على حساب ويجان اليوم الأربعاء بهدفين دون رد.

واستضاف وست بروميتش منافسه ويجان في ملعب الهاوثرن لحساب الجولة 24 من المسابقة.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد حجازي مدافع وست بروميتش فيها بشكل كامل.

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كما شارك مع ويجان لاعب المنتخب المصري سام مرسي بشكل كامل أيضا.

افتتح جاي رودريجيز أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة.

قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 68.

بتلك النتيجة وصل رصيد وست بروميتش إلى 45 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المركز الثاني وصاحبه نورويتش سيتي.

أما ويجان فتجمد رصيده عند 25 نقطة يحتل بهم المركز الـ19 في جدول الترتيب.

وفي الوقت ذاته شارك أحمد المحمدي في مباراة فريقه أستون فيلا أمام سوانزي سيتي التي أقيمت في ملعب الحرية.

وفاز أستون فيلا بهدف دون رد سجله كونور هوريان في الدقيقة 65.

ويحتل استون فيلا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المركز السادس المؤهل للدورة النهائية المؤهلة للدوري الإنجليزي.

أما سوانزي فتجمد رصيده عند 32 نقطة يحتل بهم المركز الـ13.

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حجازي وست بروميتش ويجان سام مرسي أستون فيلا أحمد المحمدي

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